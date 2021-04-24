بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة القاهرة لصرف تعويضات المواطنين

وقع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور شريف محمد فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد برتوكول تعاون تقوم بمقتضاة الهيئة القومية للبريد بصرف التعويضات المقدمة من محافظة القاهرة للمواطنين نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة القاهرة وذلك بمقر مبنى البريد المصرى بالعتبة .

وأشاد وزير الاتصالات بالتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات ومحافظة القاهرة فى المشروعات المتعددة الجارى تنفيذها بين الجانبين مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة هى أول محافظة تطبق هذا النظام الجديد الذى ييسر حصول المواطنين على الخدمات المالية فى أى مكان .

وأكد محافظ القاهرة أن البرتوكول يأتى في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتبني كافة النظم الحديثة لتطويرها بما من شأنه التيسير على المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطبيق توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.

أضاف المحافظ أن الهيئة القومية للبريد ستقوم بإتاحة المستحقات المالية المقررة للمستفيدين، والمحولة من المحافظة عبر منظومة الدفع الإلكتروني لوزارة المالية طبقا لتواريخ الاستحقاق المحددة بأوامر الدفع من خلال منظومة الدفع الإلكتروني بمحافظة القاهرة للمواطنين أصحاب التعويضات .

كان أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان تحسن تصنيف مصر في مؤشر الانترنت الشامل للعام الحالي الصادر عن وحدة أبحاث مجلة الأيكونومست يعكس الجهود التى تبذلها الدولة للوصول الى مصر الرقمية التى ترتكز مشروعاتها على توافر بنية تحتية معلوماتية مطورة.

وأوضح في بيان أمس، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية ، حيث تم ضخ استثمارات بأكثر من ٣٠ مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال العامين الماضيين.

محافظ القاهرة ووزير الإتصالات

محافظ القاهرة ووزير الإتصالات

محافظ القاهرة ووزير الإتصالات

محافظ القاهرة ووزير الإتصالات

محافظ القاهرة ووزير الإتصالات