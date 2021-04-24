السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فض 24 حفل زفاف وسرادق عزاء لعدم الالتزام بإجراءات كورونا في قنا

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا استمرار تكثيف الحملات التفتيشية بنطاق المحافظة؛ للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة اليومية على أرض الواقع وبالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وكشف محافظ قنا أن الأجهزة التنفيذية قامت بتحرير عدد 1172 محضرا للأفراد والمنشآت وذلك في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد ، موضحا أن أعمال الحملة أسفرت عن تحرير 1153 محضرًا بعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة و11 محضر لمنشآت لم تلتزم بتطبيق التعليمات المقررة ، لافتا إلى أنه تم التصالح علي 1086 محضرا من إجمالي المحاضر المحررة بقيمة 72550 جنيه للمخالفات.

أضاف الداودي، في بيان السبت أن أعمال الحملة نجحت في فض 157 سوق تجارى بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن ، وكذا فض 24 حفل زفاف وسرادق عزاء، فضلا عن غلق 13 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن باستمرار تكثيف الحملات الميدانية بشكل دوري لمتابعةالتزام أصحاب المقاهي والمطاعم والمحال التجارية والورش بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالإجراءات الاحترازية والوقائية فضلًا عن التأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية وسيارات نقل الركاب بالطرق الداخلية والسريعة ومحطات القطارات ،بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

قدم التزام مجلس الوزراء محافظة قانون سيارات

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