السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«القرد كثيف الشعر» على مسرح ثقافة سوهاج

مسرحية القرد كثيف
مسرحية القرد كثيف الشعر

فى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمسرح وتنمية مواهب الشباب بفرع ثقافة سوهاج، انطلقت فعاليات العرض المسرحى "القرد كثيف الشعر" لفرقة سوهاج القومية، من إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية، العرض تأليف يوجين أونيل إعداد أندرو إسحق، سينوغرافيا أحمد ابو طالب، أشعار محمد كمال، وألحان بهاء صبحي، استعراضات مارك صفوت، ومن اخراج محمود الهواري. 

يقدم العرض فكرة معاناة طبقة الوقاديين على مركب نزهة، من ظلم الطبقة الرأسمالية الظالمة، حيث يتناول النص إشكالية العدالة الاجتماعية المفقودة وفكرة الانتماء، ويفسرها البعض تفسيرًا اجتماعيًا على أنها الصراع بين طبقة الرأسماليين المسيطرة التى تمثلها الفتاة ميلدرد ووالدها صاحب مصانع الصلب وطبقة العمال الفقيرة الكادحة التى يمثلها يانك ومجموعة الوقادين، بالإضافة إلى تطرقها للصراع بين القديم الجميل الذى يمثله "بادى" والحاضر المتوحش الذى يمثله "يانك"، حيث تبدأ مأساة بطل العرض "يانك" الذى يعمل كرئيس العمال على الباخرة، وهو شخص قوى العضلات، من خلال مقابلته مع ابنه المليونير، حين يكتشف نوعًا آخر من البشر، ومن ثم يأخذ دوره فى مناهضة ظلم الطبقة الرأسمالية ليصير فى النهاية إلى المصير المحتوم وهو الموت، فيما يساعده "لونج" أحد العمال وهو الثائر الذى يحمل راية الثورة على الأوضاع الظالمة.

أما عن يوجين أونيل فقد ولد  في 16 أكتوبر 1888 في أحد الفنادق العامة حيث كانت تقيم العائلة إقامة مؤقتة وتوفي في 27 نوفمبر 1953. حصل على جائزة نوبل في الأدب لسنة 1936. لدية ابن اسمه يوجين أونيل الابن، وابنة اسمها أونا أونيل..

عرضت مسرحيته الطويلة وراء الأفق على مسارح برودوي عام 1920، وتصور هذه المسرحية أخوين يحبان الفتاة نفسها غير أن أحدهما مولع بالبحر والمغامرة ويضطره زواجه إلى الابتعاد عن البحر. مدح النقاد الواقعية المأسوية للمسرحية ونال أونيل جائزة بوليتزر عنها، وحصل على الجائزة نفسها ثلاث مرات أخرى عن مسرحياته آنا كريستي (1922) وفاصل غريب (1928)، ورحلة يوم طويل في الليل التي كتبها في الأربعينات ولكنها عرضت عام (1957). وحصل على اهتمام الجمهور المسرحي وإزدادت شهرته ومكانته في السنوات التالية التي كتب فيها عشرين مسرحية طويلة (1920- 1943)، وأصبحت أعماله من أكثر الأعمال الأدبية ترجمة وإخراجاً.

عرضت مسرحية الإمبراطور جونز (1921) أكثر من مئتي مرة وحولت إلى أوبرا في عام (1933)، بالإضافة إلى مسرحية القرد كثيف الشعر في عام (1922)، ومسرحية رغبة تحت شجرة الدردار في عام (1924)، ومسرحية الإله الكبير براون. (1925).

مسرحية القرد كثيف الشعر
مسرحية القرد كثيف الشعر
مسرحية القرد كثيف الشعر
مسرحية القرد كثيف الشعر
مسرحية القرد كثيف الشعر
مسرحية القرد كثيف الشعر
مسرحية القرد كثيف الشعر
مسرحية القرد كثيف الشعر
القرد كثيف الشعر الكاتب المسرحي يوجين أونيل مسرح ثقافة سوهاج عرض مسرحي مسرح

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