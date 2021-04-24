السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

وكيل محمود علاء ينفي رحيله عن الزمالك

جريدة الدستور

أكد تامر النحاس وكيل أعمال محمود علاء مدافع الزمالك أن لاعبه مستمر مع القلعة البيضاء ولن يرحل سوى للاحتراف الخارجي، وقال تامر النحاس في مداخلة إذاعية: "محمود علاء متبقية له ثلاثة مواسم في عقده مع الزمالك، وأموره مستقرة مع الفريق".

ويضيف تامر النحاس: "تلقى محمود علاء عرضًا خارجيًا في بداية هذا الموسم وكان جيدًا للغاية، ورفضه النادى وقام بتعديل عقده بنسبة ترضيه وتصل لـ90% ولا يملك أي عروض في الوقت الحالي".

وعن إيهاب جلال قال تامر النحاس: "بيراميدز كان يتحدث مع إيهاب جلال قبل تولى تدريب الإسماعيلى، ولكن إيهاب جلال مستحيل يترك الدراويش وكل تركيزه منصب على إنقاذ الفريق من الهبوط، وفى نهاية الموسم سيقرر خطوته القادمة وقد يجدد عقده مع الإسماعيلى".

 

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