حملة مكبرة لغلق سناتر الدروس الخصوصية بالمنوفية

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بركة السبع، التابعة لمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتورياسر الجندي، حملة موسعة لتنفيذ عدد من قرارات الغلق لمراكز الدروس الخصوصية، والتي تعمل بدون ترخيص أسفرت جهودها عن غلق عدد من السناتر بالتزامن مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وتفريق الطلاب واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين لاخلالهم بقرارات رئاسة الوزراء بمنع أيه تجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونفذت الحملة المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية، وتم تشميع السناتر وتحرير المحاضر اللازمة، وذلك في حضور المهندس محمود عبد الدايم نائب رئيس المركز وقوة من مركز الشرطة ببركة السبع وبالتنسيق مع الادارة التعليمية، وتم التنبية بعدم فض الشمع لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن والإحالة إلى النيابة العامة.



على صعيد متصل، قامت الوحدة المحلية لحي غرب شبين الكوم، بتنفيذ حملة مكبرة برئاسة سمير عتريس رئيس حي غرب شبين الكوم و مروة زهران، نائبه رئيس الحي بغلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بنطاق حي غرب واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفين.

من جانبها، ناشدت محليات المنوفية المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازيه ومنع التجمعات والاتزام بارتداء الكمامه لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، خاصة مع تزايد الحالات بالتزامن مع الموجه الثالثة لفيروس كورونا المستجد.



وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة حملة مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة أسفرت عن تحرير 158 محضرًا تموينيًا و90 محضرًا للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والصلاحية و (68) محضر للمخابز لوجود نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وذلك خلال يوم واحد.



وأوضح المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمنوفية بأنه خلال الحملة تم تحرير محضر جنحة ضد صاحب مصنع سناكس بناحية زناره مركز ومدينة تلا لإدارته مصنعاً بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة وحيازة واستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتم ضبط عدد 6,200 طن مكسبات طعم و 3,600 طن ذرة مجروشة و1,700 طن سميد و600 كرتونة سناكس منتج نهائي.



كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل رنجة بناحية منوف لحيازته وعرضه للبيع رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط 24 كجم رنجة ، فيما تم تحرير محضر جنحة ضد صاحب مخبز بلدى بناحية أشمون لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة ومخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداوله بهدف إعادة بيعه بالسوق السوداء وضبط 2 شيكارة دقيق.



وشدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.