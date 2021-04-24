السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إيقاف سيد عبدالحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

جريدة الدستور


قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد طلعت، لاعب الإنتاج الحربي، 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه الجهاز الفني لنادي الزمالك خلال لقاء الفريقين معًا ضمن مسابقة الدوري الممتاز، كما تقرر إيقاف عامل غرفة الملابس مباراة واحدة وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وايقاف محمد عبدالغني، لاعب الزمالك، مباراة واحدة لطرده أثناء المباراة.

كما قررت المسابقات إيقاف إبراهيم رجب عبدالمنعم ومسعد عوض، لاعبي وادي دجلة، وحسن محمد شاهين، لاعب المقاولون، مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم لما بدر منهم بعد نهاية مباراة المقاولون ووادي دجلة.

وقررت إدارة المسابقات إيقاف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لنزوله إلى الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام سموحة للاعتراض رغم إيقافه، وغرامة مالية 20 ألف جنيه على المدير الفني لنادي سموحة لعدم حضوره المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: زيادات كبيرة في أعداد إصابات كورونا.. و47% من أسرّة الرعاية شاغرة

«الصحة»: إغلاق المحال التجارية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

ما هو دعاء يوم 12 من رمضان 2021| أدعية اليوم الثاني عشر 1442

الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي بمطار القاهرة

«شياطين رمضان».. حفلة اغتصاب جماعي لفتاة معاقة بالمطرية

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام محمود علاء وعبدالغنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الشعب يريد يفهم يا عميد

خالد الطوخى يكتب: خروج مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية.. إنجاز يستحق الإشادة

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «١-٣»

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

«التعاون الإسلامي» تؤكد موقفها الداعم للانتخابات الفلسطينية

المنسق الأممي بالشرق الأوسط: نعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع بالقدس وغزة

واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في القدس