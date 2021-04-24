إيقاف سيد عبدالحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه



قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد طلعت، لاعب الإنتاج الحربي، 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه الجهاز الفني لنادي الزمالك خلال لقاء الفريقين معًا ضمن مسابقة الدوري الممتاز، كما تقرر إيقاف عامل غرفة الملابس مباراة واحدة وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وايقاف محمد عبدالغني، لاعب الزمالك، مباراة واحدة لطرده أثناء المباراة.

كما قررت المسابقات إيقاف إبراهيم رجب عبدالمنعم ومسعد عوض، لاعبي وادي دجلة، وحسن محمد شاهين، لاعب المقاولون، مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم لما بدر منهم بعد نهاية مباراة المقاولون ووادي دجلة.

وقررت إدارة المسابقات إيقاف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لنزوله إلى الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام سموحة للاعتراض رغم إيقافه، وغرامة مالية 20 ألف جنيه على المدير الفني لنادي سموحة لعدم حضوره المؤتمر الصحفي بعد المباراة.