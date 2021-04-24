«الزراعة» تتابع محصول البطاطس والطماطم بالمحافظات لزيادة المعروض

واصلت اللجان الفنية التابعة لإدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، متابعتها المستمرة وبرامج التوعوية لحصاد البطاطس والطماطم الصيفى بالمحافظات، لزيادة الإنتاج والمعروض منها بالأسواق، وعدم تأثر المحصول بالمناخ المتغير.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن هناك لجان متابعة لمحصول البطاطس الصيفى والطماطم، لزيادة المعروض بالأسواق من محافظات ومناطق التركيز ”الدقهلية، الغربية، البحيرة، المنيا، وأسيوط”، لافتا إلى أن هناك تكليفات لإدارة الخضر بالمتابعة المستمرة لمحصول الخضر الصيفية.

وأضاف “عطا” أن هناك زيادة في مساحات الخضر حاليا وبالتالي زيادة في المعروض وانخفاض أسعارها بالأسواق، مشيرا إلى أنه هناك حصرا كاملا للبيانات الزراعية للخضر بصورة دقيقة من خلال الخريطة الزراعية، لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف، وتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية بالمحافظات، وتوفير المعلومات للجمعيات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية عن مصدر المنتجات الزراعية الهامة، دون تدخل الوسطاء.