يوسف الشريف يصور المشاهد الأخيرة من «كوفيد 25»

بدأ الفنان يوسف الشريف، اليوم السبت، تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسله الجديد (كوفيد 25) المقرر بدء عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان الجاري.

وقالت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء، مؤلفة العمل، إن يوسف الشريف يصور حاليًا المشاهد المتبقية من المسلسل، مضيفة أنه من المقرر الانتهاء من تصوير المسلسل مطلع شهر مايو المقبل.

وأضافت إنجي أنها تراهن دائمًا على نجاح أي عمل يجمعها مع يوسف الشريف، مضيفة: "شريك الكفاح يوسف الشريف تجمعني به عشرة طويلة فنيًا استفدت منها كثيرًا".

مسلسل (كوفيد 25) من بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسنى، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبدالوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.