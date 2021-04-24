السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أذربيجان تسجل 1676 إصابة و35 وفاة بكورونا

كورونا في أذربيجان
كورونا في أذربيجان

سجلت السلطات الصحية في أذربيجان ألفا و676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 311 ألفًا و465 إصابة مؤكدة على مستوى البلاد.
وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم السبت بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4 آلاف و342 حالة وفاة فور تسجيل 35 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 276 ألفًا و934 شخصًا عقب تسجيل ألفين و168 حالة تعافي جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
يٌشار إلى أن وباء كورونا أصاب حتى الآن ما يزيد علي 145 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأودى بحياة أكثر من 3 ملايين شخص.

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