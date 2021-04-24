السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة» تستحدث إدارة إرضاء الزائرين والسائحين

صوره ارشيفيه لعدد
صوره ارشيفيه لعدد من السائحين الأجانب

أعلنت وزارة السياحة والآثار استحداث إدارة جديدة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة وهي الإدارة العامة لإرضاء الزائرين والسائحين.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين بالمقاصد السياحية والأثرية المصرية، خاصة في ظل التنافسية الشديدة بين الدول للحصول على أكبر قدر  من حركة السياحة العالمية.

وأحدثت هذه التنافسية تأثيراً كبيراً فى مستويات توقعات السائحين ورضائهم عن مستويات جودة الخدمات المقدمة لهم، الأمر الذى سيزيد من الحركة السياحية إلى الدول التى يجد فيها جودة للخدمات المقدمة بغض النظر عن المقومات السياحية.

وتهدف الإدارة العامة لإرضاء الزائرين والسائحين إلى قياس رضاء الزائر والسائح عن الخدمات السياحية المقدمة له خلال زيارته لمصر والعمل على تطويرها وتحسين جودتها بما يتلائم مع رغبات السائحين والزائرين لضمان تكرار زيارتهم لمصر.

وأوضحت علا جمال الدين مدير الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين، أن هذه الإدارة تختص بعدة مهام منها الإشراف على كل من تصميم نماذج استطلاع الرأي للزائرين والسائحين وتوزيعه الكترونياً وبالطرق التقليدية، ودراسة شكاوى الزائرين والسائحين وإعداد مقترحات لحل هذه المشكلات ومتابعة تنفيذها،  والتأكد من توفير وجودة كافة الخدمات المقدمة بالأماكن السياحية والأثرية، وإعداد دراسات إحصائية تتضمن أعداد وأنماط الزائرين والسائحين وأهم الأماكن السياحية والأثرية، بالاضافة إلى إعداد تقارير دورية عن مستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين أثناء زياريتهم للأماكن السياحية والأثرية. 

سياحة وزارة السياحة والآثار سائحين ارضاء خدمات

الأكثر قراءة

وكيل محمود علاء ينفي رحيله عن الزمالك

وزيرة الصحة: زيادات كبيرة في أعداد إصابات كورونا.. و47% من أسرّة الرعاية شاغرة

إيقاف سيد عبدالحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

ما هو دعاء يوم 12 من رمضان 2021| أدعية اليوم الثاني عشر 1442

«الصحة»: إغلاق المحال التجارية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي بمطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الشعب يريد يفهم يا عميد

خالد الطوخى يكتب: خروج مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية.. إنجاز يستحق الإشادة

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «١-٣»

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

«التعاون الإسلامي» تؤكد موقفها الداعم للانتخابات الفلسطينية

المنسق الأممي بالشرق الأوسط: نعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع بالقدس وغزة

واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في القدس