السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تفاصيل أولى ليالي المقهى الثقافي بالفشن بثقافة بني سويف

ثقافة بني سويف
ثقافة بني سويف

يواصل فرع ثقافة بني سويف تنفيذ ليالي رمضان الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

حيث قدم أولى فاعليات المقهي الثقافي ببيت ثقافة الفشن تضمن محاضرة بعنوان "التراث الشعبي في رمضان"، أشار خلالها الباحث سيد أبوزيد أن التراث الشعبي هو كل ما ورثه الشعب من عادات وتقاليد وفنون عن أسلافه وهو علامة مميزة وفارقه لكل شعب ويميزه عن باقي الشعوب التي تتشكل بها هويته.

وعقب المحاضرة تم تقديم عرض غنائي لفرقة الموسيقى العربية ببني سويف بقيادة المايسترو أحمد مصطفى بصحبة الفنانين علاء سلامة، إيمان عبد العزيز، مريم أسامة.

وكانت هناك أيضًا أمسية شعرية متنوعة لشعراء نادي أدب الفشن الشاعر صلاح عتريس، وأحمد جلال وقد تم إلقاء مجموعة قصائد متنوعة، منها قصيدة الأم تصرخ، صوتك ندى، ثم فقرة اكتشاف للمواهب الشابة في جميع مجالات الأدب، بجانب مسابقة ثقافية في المعلومات العامة.

وفي سياق متصل نظم الفرع قافلة ثقافية وفنية بدار الأيتام بمركز ومدينة ناصر، تضمنت محاضرة بعنوان "إتقان العمل واجب لرفع الأمم" ألقتها د. ماريا فرج عزت التي أكدت من خلالها ان إتقان العمل يحقق نجاح المجتمع، وتعزيز لقوته في مواجهة أي عدو، والمتقن لعمله يكتسب محبة الآخرين من حوله، ويرتقي بمستواه الاجتماعي والفكري، وقدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية فقرة استعراضية تضمنت رقصات النوبة، الصعيدي، الآلات الشعبية، مع أمسية شعريه للشاعرة دعاء عبد المنعم أعقبها فقرة اكتشاف المواهب الشابة ومسابقة ثقافية في المعلومات العامة، بيننا أقام بيت ثقافة الفشن، ومكتبة الطفل والشباب بدلاص مسابقة رسم بعنوان أهلا رمضان باستخدام ورق الكانسون وكراسات الرسم والألوان الخشب والفلوماستر.

كما نفذ قصر ثقافة بني سويف أولى أيام ورشة الخيامية لذوي الإحتياجات الخاصة والتي تستمر لمدة ١٠ أيام متتالية.

ثقافة بني سويف قصر ثقافة بنى سويف الفشن رمضن ليالي المقهى الثقافي

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