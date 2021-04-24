السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تقدم 87 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تقديم 87.592 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها، اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 10.194.276 جرعة، بمعدل توزيع 103.07 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

- إصابات كورونا اليومية

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، عن تسجيل 2.080 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وإجراء 212.779 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 508.925 حالة منذ بداية الجائحة.

وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.569 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.793 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 490.457 حالة.

- لقاحات فعَّالة

من جانبه، قال وزير الصحة الإماراتي، عبدالرحمن بن محمد العويس، إن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تتواصل في مختلف مناطق الدولة وسط ثقتنا بالوعي المجتمعي بأهمية الحصول على اللقاح.

وأوضح العويس، في تصريحٍ سابق، أن لقاحات "كوفيد 19" الأربعة، متوافرة لكل فئات المجتمع وفي مختلف مناطق الدولة بشكل مجاني، مشددًا على سلامتها وفاعليتها الكبيرة.

وأشار وزير الصحة الإماراتي، إلى أن النجاح في الوصول إلى هذا العدد القياسي من جرعات لقاح "كوفيد-19" يعد ثمرة لرؤية وتوجيهات قيادة الدولة وجهود القطاع الصحي البارزة وكل العاملين ضمن خط الدفاع الأول.

لقاح كورونا في الإمارات
لقاح كورونا في الإمارات
الإمارات لقاح فيروس كورونا جرعة جديدة وزارة الصحة الإماراتية

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