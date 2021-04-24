السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يسجل 1259 إصابة و49 وفاة بكورونا

كورونا في الأردن
كورونا في الأردن

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 700 ألف و423 إصابة.
وأعلنت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية - في الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسجيل 49 حالة وفاة بسبب الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 8563 حالة.. مشيرة إلى أن حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم بلغت 3340 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 664 ألفا و772 حالة.

وسجل العالم ، رقما قياسيا جديدا في عدد إصابات فيروس كورونا اليومية اليوم السبت، وذلك بعد تسجيل 893 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19) في مختلف دول العالم خلال 24 ساعة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن تلك الحصيلة تم جمعها بناء على الإحصائيات الرسمية للإصابات التي تم إعلانها أمس الجمعة في كل دولة على حدة، مشيرة إلى أن أعلى حصيلة تم تسجيلها سابقا كانت 819 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة على مستوى العالم، في يوم 8 يناير الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإصابات اليومية في الهند، التي تشهد موجة ثانية مدمرة من جائحة فيروس كورونا المستجد، تشكل أكثر من ثلث الحصيلة اليومية الأعلى في العالم، حيث سجلت الهند، أمس الجمعة، 332 ألفا و730 إصابة جديدة، فيما سجلت اليوم السبت، 346 ألفا و786 إصابة بفيروس كورونا، وهو أيضا رقم قياسي لأعلى عدد إصابات تسجله دولة في يوم واحد منذ بداية أزمة كورونا.

يذكر أن العالم سجل أكثر من 5.5 مليون إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بينها 2 مليون إصابة في الهند فقط، وتأتي بعدها الولايات المتحدة بحوالي 490 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي، وتليها البرازيل بنحو 459 ألف إصابة ثم تركيا بـ404 آلاف إصابة تقريبا.

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: زيادات كبيرة في أعداد إصابات كورونا.. و47% من أسرّة الرعاية شاغرة

«الصحة»: إغلاق المحال التجارية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

ما هو دعاء يوم 12 من رمضان 2021| أدعية اليوم الثاني عشر 1442

الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي بمطار القاهرة

«شياطين رمضان».. حفلة اغتصاب جماعي لفتاة معاقة بالمطرية

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام محمود علاء وعبدالغنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الشعب يريد يفهم يا عميد

خالد الطوخى يكتب: خروج مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية.. إنجاز يستحق الإشادة

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «١-٣»

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

«التعاون الإسلامي» تؤكد موقفها الداعم للانتخابات الفلسطينية

المنسق الأممي بالشرق الأوسط: نعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع بالقدس وغزة

واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في القدس