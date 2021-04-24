وزيرة الصحة: زيادة عدد وفيات كورونا بنسبة 7% خلال الموجة الثالثة

زايد تستعرض مستجدات الوضع الوبائي في مصر

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خاصة خلال الفترة الحالية، حيث إن العالم يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا بنسبة 10% وزيادة في عدد وفيات الفيروس بنسبة 7% خلال الموجة الثالثة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة والسكان، بديوان عام الوزارة، اليوم السبت، لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة نيفين النحاس مديرة المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان، ورئيس الإدارة المركزية للدعم الفني.

وأشارت الوزيرة إلى أن شهر أبريل الحالي يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا بمصر بنسب بسيطة ولكنها مستمرة، بالتزامن مع الزيادة التي تشهدها دول العالم، حيث إن شهر أبريل من العام الماضي شهد أيضًا زيادة في أعداد الإصابات، كما أنه يتزامن هذا العام مع شهر رمضان الكريم والأعياد والمناسبات الدينية، مشددة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد.

كما شددت الوزيرة على ضرورة الاهتمام بالصحة العامة لكل أفراد الأسرة، خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة، وضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال خدمة الرسائل النصية عبر الخط (1440) لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا وإعطاء الاستشارات الطبية وإرسال العلاج، بالإضافة إلى الخط الساخن (105) الخاص بخدمات وزارة الصحة والسكان وتلقي الاستفسارات، على مستوى محافظات الجمهورية.

وناشدت الوزيرة أصحاب الأعمال عدم التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على مكتسبات مصر في التصدي للجائحة واستمرار عجلة الإنتاج، لافتة إلى أن مصر لم تفرض سياسة الإغلاق الكامل مثل العديد من دول العالم، بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.

ولفتت الوزيرة إلى توافر نسبة 47% من القدرة الاستيعابية للمستشفيات لاستيعاب حالات فيروس كورونا، مؤكدة وجود سعة سريرية كافية بالمستشفيات في الصعيد، حيث اطمأنت على ذلك خلال جولاتها في بعض محافظات الصعيد، مؤكدة تواجد وفد من قيادات وزارة الصحة والسكان واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وفرق التواصل المجتمعي هناك، لمتابعة سير العمل ونسب إشغال المستشفيات وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين.

كما تقدمت الوزيرة بالتعازي لأسر الأطقم الطبية الذين ضحوا بأرواحهم خلال التصدي للجائحة أثناء أداء عملهم بمستشفيات العزل بوزارة الصحة والسكان والبالغ عددهم 115 طبيبًا، مؤكدة حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تقديم الدعم الدائم والمستمر للأطقم الطبية، حيث تم تأسيس صندوق مخاطر المهن الطبية وسيتم الإعلان قريبًا عن بدء صرف التعويضات للمصابين بفيروس كورونا وأسر المتوفين من الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم.

كما تقدمت بالشكر أيضًا للنقابات المهنية ومنها نقابة التمريض ونقابة الأسنان ونقابة الصيادلة ونقابة العلاج الطبيعي، لحرصهم على التواصل والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة والسكان للتصدي للجائحة من خلال مشاركتهم ضمن فرق العزل المنزلي وتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.