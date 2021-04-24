السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد رفضه لسياستهم.. «النهضة» الإخوانية تشن هجومًا جديدًا ضد الرئيس التونسي

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

اتهمت حركة النهضة التونسية المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية، اليوم السبت، الرئيس التونسي قيس سعيد، بعدم التعاون مع مؤسسات الدولة.

وزعمت النهضة، أن الرئيس التونسي يرفض الحوار مع القوى السياسية، ويوجه خطابا تهديديا ضدها، حسب ما نقلت قناة سكاي نيوز العربية.

وتحتد الخلافات الحادة بين قيس سعيد وحركة النهضة ورئيس الحكومة هشام المشيشي، في الفترة الأخيرة.

وشن الرئيس التونسي هجوماً ضد خصومه في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي، الأسبوع الماضي.

وقال سعيد في موكب الاحتفال الذي حضره عدد من الضباط في الأجهزة الأمنية ورئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي: "إن الأمن المعبر عن الإرادة الشعبية يجب أن يطبق القانون بدون استثناء، فالجميع سواء أمام القانون، لا يشفع له حزب ولا نسب ولا ثروة ولا منصب، لكن هناك من يتمسك بالحصانة أو بالقرابة في حين أن الحصانة مقصدها هو ضمان حرية الموقف وليس القذف والكذب والافتراء".

وتابع: "لكن الحصانة لا يمكن أن تكون حائلاً أمام المساءلة ولا يمكن أن تكون عقبة أمام الإفلات من العقاب، كما اختفت للأسف في المحاكم الأدلة والمؤيدات، بل إن المحاكمات تستمر في بلادنا لعقود، أما لو كان المتهم فقيرا مدقعاً لا ألقي به في ساعات في غياهب السجون، لكن أقولها للجميع اليوم صبر وغداً أمر".

وقال قيس سعيد إن "القوات المسلحة يجب أن تكون أسوة في تطبيق القانون وعلى الجميع دون استثناء، لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة ولا بالنسب".

ويشير سعيد إلى قضية الفساد التي تورط فيها وزير الخارجية السابق وصهر راشد الغنوشي، رفيق عبد السلام، في العام 2012 ولم تحسم حتى اليوم، وإلى المتابعات القضائية في حق عدد من النواب في الائتلاف الحاكم بتهم تتعلق بتمجيد الإرهاب والعنف، والمعطلة بسبب الحصانة البرلمانية.

من جانبه، اتهم صهر الغنوشي الرئيس سعيد بالسعي المرضي للسلطة. 

وقال في نص نشره على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "أطل علينا قيس سعيد مجددا منفلت الأعصاب  بنهم للسلطة وتعطش عجيب للاستفراد والاستحواذ على كل شيء. الرجل يريد أن يجمع السلطات المدنية والعسكرية، والدنيوية والدينية بين يديه، استنادا إلى تأويل فاسد ومضلل للدستور، لينصب نفسه القديس الأكبر والإمبراطور الأعظم الذي لا تغيب عنه الشمس. لكنه في نوبة هوسه الجنوني بالسلطة غاب عنه أن تونس فيها دولة ومؤسسات، وليست ضيعة".

حركة النهضة التونسية إخوان تونس الرئيس قيس سعيد راشد الغنوشي هشام المشيشي

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