مطار الغردقة يستقبل أول الرحلات السياحية المباشرة من سلوفينيا

وصلت أولى الرحلات الجوية السياحية المباشرة القادمة من مطار لوبليانا بدولة سلوفينيا مباشرة إلى مطار الغردقه الدولى، بحروف تسجيل الطائره 9ABTH وهى من طراز A320، وتحمل على متنها 179 راكب، اليوم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي" الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة العاملين بالمطارات والركاب وأطقم الطائرات.

واستقبلت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية الطائرة وقدمت كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للركاب وطاقمها، حيث من المقرر أن تسير الشركة رحلة جوسة مباشرة أسبوعيًا.