السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار الغردقة يستقبل أول الرحلات السياحية المباشرة من سلوفينيا

استقبال الطائرة القادمة
استقبال الطائرة القادمة سلوفينيا الى مطار الغردقة

وصلت أولى الرحلات الجوية السياحية المباشرة القادمة من مطار لوبليانا بدولة سلوفينيا مباشرة إلى مطار الغردقه الدولى، بحروف تسجيل الطائره 9ABTH وهى من طراز A320، وتحمل على  متنها 179 راكب، اليوم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي" الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة العاملين بالمطارات والركاب وأطقم الطائرات.

واستقبلت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية الطائرة وقدمت كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للركاب وطاقمها، حيث من المقرر أن تسير الشركة رحلة جوسة مباشرة أسبوعيًا.

رحلات مطار الغردقة دولة سلوفي تنشيط السياحة وزارة السياحة والآثار وزارة الطيران

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