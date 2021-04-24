السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني يسقط 3 طائرات مسيرة أطلقتها "الحوثي" نحو مأرب وتعز

الجيش اليمني
الجيش اليمني

أعلن الجيش اليمني إسقاط ثلاث طائرات مسيرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، لاستهداف مواقعه في محافظتي مأرب، وتعز، شرق وجنوب غرب اليمن، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وصرح مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، بأن دفاعات الجيش دمّرت طائرتين مفخختين أثناء اقترابهما من مواقعه في جبهة المشجح غرب مأرب، تزامنًا مع تدمير ثلاث عربات محمّلة بأسلحة وذخائر في قصف مدفعي.

وفي الريف الغربي لمحافظة تعز، أسقطت دفاعات الجيش، طائرة مسيرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، نحو مواقعه في جبهة مقبنة التي شهدت مواجهات متقطعة في مناطق الطوير، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمينة الرسمية.

وفي وقتٍ سابق، حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، من تفخيخ ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران لعقول الأطفال في مناطق سيطرتها.

وقال معمر الأرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن ما تقوم به ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة من عمليات مسخ وغسل لعقول عشرات الآلاف من الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتعبئتهم بالشعارات العدائية والأفكار الطائفية المتطرفة المستوردة من طهران، ينذر بجيل من الإرهابيين المفخخين بثقافة الموت والكراهية".

وأضاف الإرياني: "إن هذا الجيل من الإرهابيين الذي سيشكل فيما لو استمرت سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة المختطفة ‎صنعاء سنوات قادمة، سيمثل خطرًا على الهوية اليمنية، والسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين، وتهديد جدي للأمن والاستقرار في اليمن والإقليم والعالم".

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي بإدراك حقيقة ميليشيا الحوثي واستمرارها في عمليات غسل عقول الأطفال وتزييف وعيهم، وتحويلهم إلى قنبلة موقوتة، والخطر الذي تمثله على الأمن والسلم الدوليين والذي لا يقل خطورة عن التنظيمات الارهابية، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعومة من إيران وتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن.

وكالة الأنباء السعودية
وكالة الأنباء السعودية
الجيش اليمني طائرات مسيرة ميليشيا الحوثي مارب تعز

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