تسير رحلات تربط مطاري شرم الشيخ بالغردقة وأسيوط بسوهاج

تسيير رحلات لمصر للطيران تربط بين المدن السياحية المصرية

أعلنت مصر للطيران عن تسير رحلات جديدة تربط مطاري شرم الشيخ بالغردقة ورحلات جديدة تربط مطاري أسيوط بسوهاج بأسعار خاصة وبأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300 المزود بوسائل الرفاهية وخدمات الإنترنت، تماشيا مع سياسة الدولة لتنشيط حركة السياحة والسفر الداخلية وربط المطارات المصرية ببعضها.



ومن المقرر أن تقوم مصر للطيران بتشغيل رحلتين أسبوعيا تربط بين مطار شرم الشيخ ومطار الغردقة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع بأسعار تبدأ من ١٢٠٠ جنيه شاملة الضرائب.

كما تقوم مصر للطيران بتشغيل رحلاتها الجديدة أسيوط، سوهاج، أسيوط يومي الأحد والأربعاء بسعر ١٢٦١ جنيه مصري شامل الضرائب بالإضافة لرحلات مصر للطيران من القاهرة إلى أسيوط وسوهاج يومي الأحد والأربعاء بسعر ١٥٣٣ جنيه شاملة الضرائب.

ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم عبر موقع مصر للطيران الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بـ 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.