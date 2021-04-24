السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الثلاثاء.. «صاحب مقام» على المسرح العائم بالمنيل

اسماعيل مختار
اسماعيل مختار

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى الجديد "صاحب مقام" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالتعاون مع فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، وذلك على المسرح العائم الصغير بالمنيل فى تمام الساعة العاشرة مساء ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، حيث يستمر العرض يوميا حتى يوم ٢٨ رمضان .

يذكر أن العرض حكي وغنا وإنشاد ويقدم ٦ حكايات عن خمسة من الأولياء هم أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي ، إسماعيل الانبابي،  المرسي أبو العباس،  والسيدة نفيسة ، إضافة إلي القديس مار جرجس يربط بينهم راوي الحكايات و المنشد.


"صاحب مقام" كتابة وأشعار مسعود شومان، ديكور وأزياء محمد هاشم ،موسيقي وألحان حازم الكفراوي 
يشارك بأداء الحكايات الفنانين أحمد مجدي، محمود الزيات ، هبة قناوي ، عادل رأفت،  محمد عبد الوهاب، محمد العزايزى ، أحمد عبد الجواد ، أداء وغناء وإنشاد سمير عزمي ،وإخراج عادل حسان.

وكان قد افتتح الفنان إيهاب فهمى مدير فرقة المسرح القومى بالبيت  الفني للمسرح السهرة المسرحية "مصر أرض الأنبياء " ، و ذلك مساء  الخميس الماضي ١٠ من شهر رمضان الكريم   الموافق ٢٢ من شهر إبريل الجاري ،حيث يستمر العرض يومياً علي المسرح القومي بالعتبة في تمام العاشرة مساء.

تدور فكرة العرض حول 
كيف جعل الله مصر أرض  الانبياء، منذ زيارة خليل الله ابراهيم ومرورا بالأنبياء يوسف  ويعقوب وموسى وعيسى والعائلة المقدسة عليهم جميعا السلام ، و حتى وصول آل بيت سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام إلى مصر.

يذكر ان السهرة المسرحية " مصر أرض الأنبياء" من بطولة حلمي فودة، بهاء ثروت، لقاء سويدان، هبة توفيق، ديكور وملابس ناصر عبدالحافظ، موسيقي وانشاد فرقة فراديس للانشاد الديني، مادة فيلمية فهد سعيد ، من تأليف الشاعر محمود حسن، و من إخراج محمد الخولي. 

ويستعد البيت الفني للمسرح لتقديم عدد من العروض المسرحية خلال النصف الثاني من شهر رمضان بخلاف أمسيات دينية وفقرات ترفيهيه للجمهور  المتابع بشكل دائم للعمل المسرحي بينما تشهد دار الأوبرا المصرية أيضا عدد من الاحتفالات المختلفة يوميا داخل ساحة مسرح الهناجر .

صاحب المقام مسرحية صاحب المقام اسماعيل مختار البيت الفني للمسرح

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