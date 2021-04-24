بعد تعهداتها.. الصين تمنح سوريا 150 ألف لقاح لكورونا

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم السبت، منح سوريا 150 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا، وفقا لقناة العربية.

وكانت الصين قررت تقديم 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مساعدة للحكومة السورية، في فبراير الماضي.

وقال السفير الصيني في سوريا فنغ بياو إن جهود بلاده وسوريا "تتضافر في مكافحة جائحة الوباء منذ مطلع العام الماضي، الأمر الذي عزز عرى الصداقة بين الشعبين".

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية، عن بياو أن الصين "قدمت كمية كبيرة من المستلزمات الطبية لسوريا العام الماضي، وهذه المرة، إضافة إلى 150 ألف جرعة من اللقاح، ستقدم الصين أيضا 20 جهاز تنفس و750 طنا من الأرز كدفعة أولى للمساعدة الغذائية في سوريا، بما يساهم في تغلبها على الوباء في وقت مبكر".

وأشار إلى أن ذلك "يعد خطوة ملموسة لترجمة مبادرة "مجتمع المستقبل المشترك للبشرية" التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بنيغ".

ووصف السفير الصيني العقوبات المفروضة على سوريا بأنها غير مشروعة، وقال إن "بعض الدول تستمر في فرض العقوبات الأحادية الجانب على سوريا، وهو ما فاقم معاناة الشعب السوري".

وأشار بياو إلى أن بلاده وسوريا "يتبادلان الدعم والتأييد القوي في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والهموم الكبرى على مدى 65 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما".

وقال إن "التعاون العملي والودي بين الجانبين أحرز نتائج مثمرة في السياسة والاقتصاد والثقافة والأمن وغيرها من المجالات".

من ناحية أخرى كان ناقش وفد روسيا مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال اجتماعات الجولة الـ 15 في مدينة سوتشي الروسية، التي انطلقت فبراير الماضي، ضمن “مسار أستانة”، استخدام اللقاحات الروسية ضد فيروس "كورونا المستجد" في سوريا.

وأبدى المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، استعداد بلاده لتقديم الدعم، مشيرًا إلى أن روسيا "تأمل في أن تتمكن من إمداد سوريا باللقاح بمجرد تسجيله في سوريا".