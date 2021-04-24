السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد تعهداتها.. الصين تمنح سوريا 150 ألف لقاح لكورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم السبت،  منح سوريا 150 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا، وفقا لقناة العربية.

وكانت الصين قررت تقديم 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مساعدة للحكومة السورية، في فبراير الماضي.

وقال السفير الصيني في سوريا فنغ بياو إن جهود بلاده وسوريا "تتضافر في مكافحة جائحة الوباء منذ مطلع العام الماضي، الأمر الذي عزز عرى الصداقة بين الشعبين".

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية، عن بياو أن الصين "قدمت كمية كبيرة من المستلزمات الطبية لسوريا العام الماضي، وهذه المرة، إضافة إلى 150 ألف جرعة من اللقاح، ستقدم الصين أيضا 20 جهاز تنفس و750 طنا من الأرز كدفعة أولى للمساعدة الغذائية في سوريا، بما يساهم في تغلبها على الوباء في وقت مبكر".

وأشار إلى أن ذلك "يعد خطوة ملموسة لترجمة مبادرة "مجتمع المستقبل المشترك للبشرية" التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بنيغ".

ووصف السفير الصيني العقوبات المفروضة على سوريا بأنها غير مشروعة، وقال إن "بعض الدول تستمر في فرض العقوبات الأحادية الجانب على سوريا، وهو ما فاقم معاناة الشعب السوري".

وأشار بياو إلى أن بلاده وسوريا "يتبادلان الدعم والتأييد القوي في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والهموم الكبرى على مدى 65 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما".

وقال إن "التعاون العملي والودي بين الجانبين أحرز نتائج مثمرة في السياسة والاقتصاد والثقافة والأمن وغيرها من المجالات".

من ناحية أخرى كان ناقش وفد روسيا مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال اجتماعات الجولة الـ 15 في مدينة سوتشي الروسية، التي انطلقت فبراير الماضي، ضمن “مسار أستانة”، استخدام اللقاحات الروسية ضد فيروس "كورونا المستجد" في سوريا.

وأبدى المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، استعداد بلاده لتقديم الدعم، مشيرًا إلى أن روسيا "تأمل في أن تتمكن من إمداد سوريا باللقاح بمجرد تسجيله في سوريا".

سوريا كورونا لقاح كورونا الصين إصابات كوفيد-19

الأكثر قراءة

وكيل محمود علاء ينفي رحيله عن الزمالك

وزيرة الصحة: زيادات كبيرة في أعداد إصابات كورونا.. و47% من أسرّة الرعاية شاغرة

الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي بمطار القاهرة

«الصحة»: إغلاق المحال التجارية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

ما هو دعاء يوم 12 من رمضان 2021| أدعية اليوم الثاني عشر 1442

خالد الطوخى يكتب: خروج مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية.. إنجاز يستحق الإشادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الشعب يريد يفهم يا عميد

خالد الطوخى يكتب: خروج مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية.. إنجاز يستحق الإشادة

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «١-٣»

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

«التعاون الإسلامي» تؤكد موقفها الداعم للانتخابات الفلسطينية

المنسق الأممي بالشرق الأوسط: نعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع بالقدس وغزة

واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في القدس