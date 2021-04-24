السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أمها أخفتها مقابل 700 جنيه».. كشف لغز اختفاء طفلة بالدقهلية

اختفاء طفلة
اختفاء طفلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف لغز اختفاء طفلة كانت برفقة والدتها بشارع المحطة بميت غمر.

وتبين اتفاق الأم وإحدى صديقاتها علي إخفاء الطفلة مقابل 700 جنيه بإحدى قرى محافظة الشرقية لإجبار والدها على نقل محل إقامتهم بالزقازيق لوجود خلافات مع والدة زوجها.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر من «آية .م.ا.أ»، 30 سنة، ربة منزل، ومقيمة قرية بكوم النور بدائرة مركز ميت غمر، بأنها حال تواجدها ظهر يوم 21 الجاري بشارع المحطة ببندر ميت غمر لشراء بعض احتياجاتها وبرفقتها كريمتها «کارما.أ.م»، 5 سنوات، وأثناء دخولها لمرحاض عمومي وانتظار کریمتها خارجه وعقب خروجها اكتشفت عدم تواجدها.

وأكدت الأم في محضر الشرطة أنها توصلت لمقطع فيديو من كاميرا مراقبة بالمكان تظهر فيه كريمتها تسير برفقة إحدى السيدات في العقد الخامس من العمر، ترتدي عباءة وطرحة سوداء اللون.

تشكيل فريق بحث

ولأهمية الواقعة، وجه مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها واستعادة الطفلة، وتم إعداد خطة بحث شاملة ومواءمة لظروف الواقعة ضمت ضباط إدارة البحث الجنائي، وضباط وحدة مباحث مركز وقسم ميت غمر، برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية، وإشراف مدير المباحث الجنائية ورئيس فرع الأمن العام.

وأسفرت جهود فريق البحث عن كشف غموض الواقعة بقيام المبلغة بالاتفاق مع إحدى صديقاتها وتدعي «هناء رشوان عبدالعزيز»، 40 سنة، ربة منزل ومقيمة قرية كفرالمحمودية  دائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، والتي استعانت بزوجها المدعو «حلمي.م.ع.س»، 49 سنة، سائق توك توك، ومقيم بذات العنوان على التقابل معها بمكان الواقعة مستقلين التوك توك قيادة الأخير، واصطحاب الطفلة للإقامة صحبتهما مقابل مبلغ مالي 700 جنيه لوجود خلافات بينها ووالدة زوجها ورغبتها في نقل محل إقامتها بمدينة الزقازيق.

وتمكنت مباحث الدقهلية من ضبط صديقتها وزوجها والتوك توك خاصته المستخدم في ارتكاب الواقعة وبصحبتهم الطفلة بمحل إقامتهما واعترافهم بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1458 لسنة 2021  إداري قسم ميت غمر.

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