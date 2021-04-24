السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسيير 79 رحلة جوية بمطار شرم الشيخ

مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ 79 رحلة جوية سياحية داخلية ودولية وتجارية لنقل 14 ألف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتى السياحة والطيران المدني على زيادة معدلات التشغيل للحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم حاليًا.

وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية رحلات مطار شرم الشيخ تنشيط السياحة وزارة الطيران

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