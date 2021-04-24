كيف تتعافى من مضاعفات جلطة القلب؟

تعتبر أمراض القلب السبب الأول للوفاة في العالم، بسبب اتباع عادات خاطئة في الطعام أو عدم ممارسة التماريين الرياضية.

وتعد الجلطة القلبية أحد الأمراض التى تنتشر بشكل كبير بين الكبار والشباب أيضًا، تحدث الجلطة القلبية نتيجة انسداد في أحد الشرايين التاجية لدى المريض ما يمنع تدفق الدم لديه بشكل سليم.

وأوضح الدكتور جمال سامى، أستاذ جراحات القلب والأوعية الدموية، أبرز مضاعفات الجلطة القلبية، وكيفية التعافى من هذه المضاعفات.

"مضاعفات جلطة القلب"

يصاب المريض بمضاعفات جلطة القلب، بعضها يختفي مع الأيام دون أي تدخل طبي والبعض الآخر يحتاج إلى تدخل طبي بالأدوية بعد استشارة الطبيب.

وأشار أستاذ جراحات القلب، إلى أن مضاعفات الجلطة القلبية، عدم انتظام ضربات القلب، الذبحة الصدرية، فشل عضلة القلب، الصدمة القلب وتمزق القلب.

كيفية التعافي من مضاعفات جلطة القلب؟

أكد الدكتور جمال سامى، أن التعافى من مضاعفات الجلطة القلبية، يستغرق وقتًا حتى يستطيع المريض العودة للحياة بشكلها الطبيعي.

يعتمد التعافي على عدة عوامل، مثل: شدة الجلطة القلبية التي تعرضت لها، وسببها، وعمر المريض.

وتتمثل طريقة التعافي الصحيحة، في ما يأتي:

يتم إعادة تأهيل القلب بمساعدة فريق الرعاية الصحية لوضع خطة لاستعادة صحتك، ومنع حدوث أي نوبة قلبية أخرى.

العودة لأداء الأنشطة البدنية بمساعدة فريق الرعاية الصحية لوضع خطة مناسبة للبدء بممارسة الرياضة بشكل تدريجي.

تحدد العودة للعمل حسب وضعك الصحي من قبل الطبيب.

تختلف العودة لقيادة السيارة حسب الوضع الصحي لكل مريض، فالطبيب سيحدد متى بإمكانك العودة للقيادة.

"نصائح مهمة لتجنب تكرار الجلطة القلبية"

التوقف عن التدخين، والذي يعتبر السبب الأول فى الإصابة بجلطات القلب.

اتبع حمية غذائية صحية مناسبة لحالتك الصحية، وتجنب تناول الوجبات السريعة المشبعة بالدهون.

تابع بشكل دوري مع طبيبك قياسات ضغط الدم والكوليسترول لتنظيمهم بالشكل اللازم، عليك تخصيص موعد شهريًا لهذه القياسات.

ممارسة الرياضة بشكل منتظم، فالمشى لمدة نصف ساعة يوميًا يحمى القلب بشكل كبير.

المحافظة على الوزن، وتجنب الإصابة بالسمنة.

ابتعد عن التوتر، وحافظ على صحتك النفسية، من خلال ممارسة بعض تماريين الاسترخاء.