«حياة كريمة» تطلق المرحلة الثانية من قوافل دعم أهالى النوبة

توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية و1000 بطانية

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وعدد من الجهات الشريكة، وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعى، المرحلة الثانية من قوافل دعم أهالى النوبة ضمن مبادرة "حماية" لدعم المناطق الحدودية بتوزيع 398 نظارة طبية على أهالى قرية المنصورية مركز دراو والبدء في الأعداد لإجراء 50 عملية جراحة عيون مختلفة بالمجان تماماً لأهالى ممن تم توقيع الكشف الطبى على عيونهم في قافلة العيون الموسعة التى نفذتها المؤسسات الشريكة في المرحلة الأولى من القافلة قبل أسابيع قليلة.

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن إطلاق المؤسسات الشريكة للمرحلة الثانية من قوافل دعم أهالينا في أسوان والنوبة تاتى إستكمالاً للمرحلة الأولى من القوافل التى شملت تقديم مساعدات إنسانية وطبية موسعة، حيث تم تنظيم قافلة طبية موسعة في مجال الكشف على أمراض العيون لتشمل بجانب توقيع الكشف ، تسليم الأدوية وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية وعمليات جراحات العيون.

وأشار زمزم الى أنه وبجانب تنظيم القافلة الطبية تم توزيع عدد 2000 كرتونة مواد غذائية و1000 بطانية شتاء على الأهالي بأكثر من عشرين قرية من بينها قرى كشتيمنه غرب وتوشكى غرب والدكة والجرف والمضيق والمنصورية والشروانة قبلى وتوماس وعافية ودابواد وادندان وبلانة أول وتم ايضاً توزيع 1000 حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا تشمل الحقيبة الواحدة 50 كمامة وزجاجتين كحل وصابون وفيتامين سى وزنك ، وتم التوزيع على شرائح عمال النظافة في مراكز ومدن أسوان المختلفة .

من جانبه أكدت أيه عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة على أن قوافل مبادرة "حماية" لدعم المناطق الحدودية مستمرة في إستكمال تنفيذ أنشطتها الإنسانية والطبية الرائدة وان استهداف قرى النوبة ومن قبلها التجمعات الصحراوية وسكان الوديان بحلايب والشلاتين والوادى الجديد ووسط سيناء يأتى تأكيداً على حرص حياة كريمة على تقديم الخدمات الإنسانية والطبية لكل مصرى مستحق على أرض مصر.

من جانبه أوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن شراكة البنك مع مؤسسات صناع الخير للتنمية وحياة كريمة لدعم القرى الأكثر إحتياج في جنوب مصر يأتى تأكيد على إهتمام البنك بالبعد المجتمعى الذى يعد محوراً أساسياً فى خطة وسياسات العمل التى ينتهجها البنك ، وسوف يستمر البنك فى إطلاق كافة المبادرات الداعمة للمستحقين بمختلف محافظات الجمهورية نحو الوصول لحياة أفضل ، وقد بدء البنك مع مؤسسة صناع الخير في تنمية وتطوير قرية سمطا بحرى بمركز دشنا بمحافظة قنا.