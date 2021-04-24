السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي يثمن مواقف مصر بقيادة السيسي في دعم العمل المشترك

السيسي
السيسي

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالدور المحوري والاستراتيجي الكبير لمصر في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وما تشهده مصر من تطور في مختلف المجالات بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي الملفات العربية رعاية واهتمام لتعزيز ودعم العمل العربي المشترك للحفاظ على مقدراتها والدفاع عنها.


جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي للسفير ياسر شعبان سفير مصر لدى مملكة البحرين، بحضور النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي.
 

وثمن رئيس البرلمان العربي الدعم الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان العربي لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات والدفاع عن القضايا العربية وتعزيز التعاون المشترك باعتباره منظومة دفع عربية لإيصال صوت ممثلي الشعوب العربية .
 

وذكر البرلمان العربي، أنه خلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات العمل البرلماني العربي، وبما يحقق تطلعات دول وشعوب الوطن العربي، ويحفظ مصالحها ويبرز إنجازاتها، ويسهم في تنميتها وتلبية احتياجاتها، عبر التنسيق والتكامل العربي المنشود في مختلف المجالات.
 

من جانبه أعرب السفير ياسر شعبان عن بالغ اعتزازه بجهود عادل العسومي، في تعزيز وحدة الموقف والتعاون البرلماني العربي، والدور الفاعل والبارز للدبلوماسية البرلمانية العربية في المحافل الإقليمية والدولية، وما يشهده من تطور كبير في استراتيجية عمله لتحقيق الأهداف العربية للدفاع عنها في المشاركات الإقليمية والدولية.

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