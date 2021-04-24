السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يتابع جهود تسوية النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية

مدبولي
مدبولي

التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار عمر مروان وزير العدل، لمتابعة جهود تسوية النزاعات القضائية بين مختلف الجهات الحكومية.
 

وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار جهود تسوية النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، لما لهذا الإجراء من فوائد عديدة، منها الوصول لحلول نهائية لمشكلات متراكمة منذ سنوات، وهو ما سيسهم فى تمكين تلك الجهات الحكومية من أداء دورها على الوجه المطلوب.


وخلال اللقاء، قدم وزير العدل تقريراً حول جهود لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، والتى كان قد أوصى مجلس الوزراء بعرض مختلف النزاعات القضائية لتلك الجهات عليها، سعياً لتسويتها دون اللجوء لرفع دعاوى قضائية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن هناك أكثر من 1000 دعوى قضائية كانت مرفوعة من الجهات الحكومية على بعضها البعض، لافتا إلى أنه يتم العمل حالياً على تسوية هذه النزاعات، وأنه من المقرر الانتهاء من تسويتها خلال عام على الأكثر.

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