السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدا.. فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين استثنائيًا لمدة أسبوع

النقابة
النقابة

تبدأ لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين غدا الأحد، ولمدة أسبوع، فتح باب الاشتراك الاستثنائي بمشروع العلاج، دون غرامات، وذلك بعد قرار مجلس النقابة في اجتماعه مساء الخميس الماضي.

وقال أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إنه في ظل جائحة كورونا وموجاتها المتكررة، يستهدف هذا القرار تمكين الزملاء الذين حالت ظروف متنوعة دون تمكنهم من الاشتراك في مشروع العلاج، واستجابة لطلبات قدمت من أعضاء بالجمعية العمومية، راغبين في الاشتراك، وكذا إضافة أفراد بأسرهم.

وأضاف «عبدالمجيد»: رغم الضغوط الكبيرة نستكمل إن شاء الله الإصلاحات الهيكلية في مشروع العلاج، ومواصلة القتال على جبهة كورونا في ظل هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة.

ودعا «عبدالمجيد» المؤسسات الصحفية، لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية الزملاء، في ظل تصاعد معدلات إصابات الموجة الثالثة، التي تحمل متغيرًا مقلقًا، وهو الإصابات الجماعية داخل الأسرة الواحدة.

ولفت «عبدالمجيد»، إلى أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ستوفر كميات جديدة من الكمامات الطبية والمطهرات، بعد نفاد الكميات السابقة، لمواصلة جهودها في الشق الوقائي الممتدة لأكثر من عام ونصف العام، منذ ظهور الجائحة، على أن تكون موثوقة الجودة من مصانع الإنتاج الحربي، وبتخفيضات إضافية للأسعار.

وأعرب «عبدالمجيد» عن أمنياته لجميع الزملاء وأسرهم بالصحة والعافية.

وكان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، انتهى من تشكيل  هيئة المكتب ولجانه المختلفة، 

والذى جاء على النحو التالى:

1. ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات.

2. خالد ميري وكيل النقابة ورئيس لجنتي القيد والتحقيق.

3. إبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات.

4. محمد شبانة السكرتير العام.  

5. حسين الزناتي أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد.

6 - أيمن عبد المجيد وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب.

7. محمد يحيى يوسف مقرر لجنتي الإسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب.

8 - حماد الرمحي مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاسئنافي.

9 -  دعاء النجار مقرر لجنتي الحريات وشئون المرأة والمشرف العام على جوائز الصحافة المصرية.

نقابة الصحفيين ضياء رشوان الصحفيين نقابة مشروع العلاج

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