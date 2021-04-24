مطار برج العرب يستقبل 15 ألف راكب على متن 85 رحلة

استقبل مطار برج العرب الدولي 85 رحلة جوية سياحية داخلية ودولية وتجارية على متنهم 15 ألف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة معدلات التشغيل للحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم حاليًا.

وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.