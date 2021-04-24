السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي لصحيفة ألمانية: في مصر المرأة فوق كل شيء

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه بتدعيم أوضاع المرأة في مصر، ضاربا المثل على ذلك بأعداد النائبات في البرلمان المصري. 

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم السبت: "في مصر المرأة فوق كل شيء، هناك 162 امرأة في البرلمان المصري، إنهن يشكلن تقريبا أكثر من ربع البرلمان". 

واعتبر السيسي ذلك تطورا كبيرا لمصر، وقال: "لدينا أيضا ثماني وزيرات في مجالات رئيسية والعديد من النساء في منصب المحافظ"، مضيفا أن النساء قادت أيضا ثورة 30 يونيو للإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي للخلاص من الإخوان. 

وأشاد السيسي بالتضحيات التي قدمتها المصريات حتى يمكن البدء في الإصلاحات الاقتصادية، وقال: "طلبت مساعدتهن وساعدنني، ومع كل مشكلة كبيرة أسأل النساء وأحصل على أفضل الإجابات".

 

 

 

 

 

 

عبد الفتاح السيسي المرأة مصر البرلمان

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