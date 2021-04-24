إطلاق سراح 120 صيادًا كانوا محتجزين فى إريتريا

قال النائب ضياء بصل، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والوزير سامح شكري، وزير الخارجية، ونواب محافظتي دمياط والدقهلية يتابعون إطلاق سراح 120 صيادًا كانوا محتجزين في دولة إريتريا وهم الآن موجودون في مطار أسمرة في انتظار إنهاء إجراءات الوصول إلى مطار القاهرة.

وتتابع وزارة الخارجية ونواب محافظتي دمياط والدقهلية إجراءات الوصول لحين وصول الصيادين إلى محافظاتهم.

يذكر أن أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط، قد عقدوا اجتماعًا في لجنة الشئون الإفريقية في حضور السفير عمرو عباس ممثلًا عن وزارة الخارجية وممثلًا عن وزارة الهجرة لبحث أزمة الصيادين المحتجزين في إريتريا على متن ٥ مراكب صيد والمفقودين منذ قرابة ٣ أشهر.

وطالب النواب خلال اللقاء بضرورة تحديد موقف عاجل لبيان موقف الصيادين المحتجزين وإنهاء الأزمة أو تشكيل وفد برلماني وممثل عن الخارجية للسفر بالتنسيق مع دولة إريتريا لحل الأزمة واستعادة الصيادين المحتجزين على أن يتكفل الوفد البرلماني بتكاليف السفر.

وأكد النائب ضياء بصل، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أن مصر لم تكن مكتوفة الأيدي تجاه أبنائها وكانت هناك استجابة عاجلة، لاستعادة الصيادين البالغ عددهم ١٢٠ صيادًا من محافظتي دمياط والدقهلية.