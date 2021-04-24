«نظافة السكك الحديدية» تتعهد بتوفير كل احتياجات الركاب داخل المرفق

أكدت شركة النظافة والخدمات المتكاملة بالسكك الحديدية، عن توفير مزيد من الكراسي المتحركة داخل محطات السكك الحديدية الرئيسية لتوفير مزيد من الراحة لكبار السن وكذلك لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الخدمة متوفرة بشكل مجاني ولا يقوم العامل بأخذ مقابل مادي مقابل توفير الكرسي المتحرك للمواطن، وفي حال حدوث ذلك يتم إبلاغ على الفور للتعامل الفوري مع الأمر.

وأشارت شركة النظافة والخدمات المتكاملة التابعة للسكك الحديدية، إلى أن توفير كل احتياجات الركاب من أبرز الأمور التي تهتم بها الشركة.



وكانت وزارة النقل قد أعلنت أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، استعرض الإجراءات العاجلة الخاصة بتنفيذ خطة تطوير السكة الحديد، والتي تشمل تطوير كل عناصر منظومة السكة الحديد، حيث يتم توريد جرارات وعربات جديدة بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالي وتطوير المحطات وأرصفتها وتطوير المزلقانات وإصلاح كل أسوار السكة الحديد الحالية، ثم إنشاء أسوار على جانبي السكة الحديد في أماكن وجود الكتل السكنية وكذلك تحديث وتطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية الرئيسية ثم في الخطوط الفرعية، خاصة أنه سيتم ازدواج الخطوط المفردة وتحديث نظم الإشارات بها وكذلك تجديد السكة وضرورة أهمية الإسراع في تنفيذها وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

