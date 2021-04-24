«شياطين رمضان».. حفلة اغتصاب جماعي لفتاة معاقة بالمطرية

شهدت منطقة المطرية جريمة اغتصاب فتاة معاقة، عقب استدراج 3 شباب لها واحتجازها بشقة واغتصابها لمدة يومين.

وتقدم «الدستور» إنفواجرافا يرصد تفاصيل الواقعة وقرارات النيابة العامة.



تقدم والد فتاة معاقة ببلاغ لقسم شرطة المطرية، بتغيب ابنته معاقة ذهنيًا، وبالعثور عليها تبين أنه تم اغتصابها.



وتبين قيام 3 عاطلين باختطاف واحتجاز المجني عليها داخل شقة، وتناوبوا عليها الاغتصاب لمدة يومين كاملين ليل نهار.

تعرفت المجني عليها علي المتهمين وأقرت أنهم اختطفوها وقاموا بممارسة الجنس معها لمدة يومين كاملين داخل إحدي الشقق، وأضافت أن أحد المتهمين استدرجها للشقة ثم حضر باقي المتهمين وقاموا باغتصابها وهتك عرضها.

وأقر المتهمون بالواقعة، وقالوا إنهم كانوا تحت تأثير المخدرات ولم يكونوا في وعيهم، وأن جسد الفتاة أغراهم فقرروا اختطافها واغتصابها.

قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي.