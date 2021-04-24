كل ما تريد معرفته عن معرض فيصل للكتاب (إنفوجراف)

انطلقت الأربعاء الماضي، فعاليات معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب، بأرض الهيئة المصرية العامة للكتاب بشارع فيصل بالجيزة، بمشاركة عدد من دور النشر الخاصة، فضلا عن سور الأزبكية، وقطاعات وزارة الثقافة، بإصدارات لا يتخطى سعر الكتاب فيها 20 جنيها.

وفي الإنفوجراف التالي؛ يستعرض "الدستور" كل ما تريد معرفته عن معرض فيصل التاسع للكتاب، الذي من المقرر أن يستمر حتى 18 رمضان الجاري (30 أبريل).

افتتاح معرض فيصل التاسع للكتاب

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد افتتحا فعاليات معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بأرض الهيئة بشارع فيصل بالطالبية والذي يستمر حتى 18 رمضان، وذلك بحضور قيادات وزارة الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأبدت وزيرة الثقافة سعادتها بإقامة معرض فيصل رمضاني التاسع للكتاب بعد أن توقف العام الماضي نتيجة جائحة فيروس كورونا ووجهت الدعوة لأهالي منطقة فيصل ومحافظة الجيزة لزيارته وحضور الفعاليات والأنشطة المصاحبة مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحة أنه تحددت أسعار مخفضة لجميع العناوين المعروضة وأمهات الكتب تبدأ من جنيه واحد وحتى 20 جنيها لكافة إصدارات وزارة الثقافة ودور النشر المشاركة تشجيعا للمواطنين على المعرفة التي تساهم في تنمية الوعى وبناء الإنسان.

وأضافت الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن توفير الإصدارات بأسعار مخفضة يأتي ضمن مبادرة ثقافتك كتابك التي يضمها مشروع "الثقافة بين إيديك"، وسيتم تنفذيها في العديد من معارض الكتاب التي تقيمها وزارة الثقافة خلال الفترة القادمة بمختلف أرجاء مصر، كما أثنت على برنامج الأنشطة الفنية والفكرية المتنوعة المصاحب للمعرض والتي تناسب جميع الشرائح العمرية وذوي القدرات الخاصة.