ضبط مصنع غير مُرخص بكفر الزيات يُنتج مخللات غير صالحة للاستخدام بالغربية

مكافحة الغش التجاري

شنت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة كفر الزيات، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري.



وحررت الحملة عدة مخالفات، أبرزها ضبط بعض الأشخاص يقومون بمزاولة نشاط تصنيع المخللات، دون ترخيص من الجهات المختصة، وكذا تصنيع مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذا وجود محلات لبيع المواد الغذائية تقوم ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.



حيث نجحت الحملة التى قادها مدير إدارة تموين كفر الزيات، تضم مفتشي قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات، خلال المرور المفاجئ على الأنشطة التجارية بدائرة مركز كفر الزيات، في ضبط مصنع لتصنيع المخللات بناحية مدينة كفر الزيات، بدون ترخيص من الجهات المختصة وكذا تصنيع وعرض للبيع مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ويوجد بها عفن ورائحة كريهة وبدون بيانات إنتاج وصلاحية، وتم ضبط والتحفظ على ٥٠٠ كيلوجرام مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملة من ضبط المسئول عن أحد محلات بيع المواد الغذائية بمدينة كفرالزيات، لحيازته بغرض البيع ٦٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن ٤٠ كيلوجرامًا، تم التحفظ على المواد المضبوطة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، شنت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة كفر الزيات تحت إشراف أشرف شرف والدكتور السيد أحمد الحوالة وخالد دنيا، المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالغربية.



وحررت الحملة أيضًا عدة مخالفات، أبرزها ضبط إحدى محلات بيع الطيور المذبوحة بدائرة مدينة كفر الزيات، وتم ضبط صاحب المحل، أثناء قيامه بحقن الطيور المذبوحة بالماء مستخدمًا سرنجات حقن موصولة بصنابير وخراطيم مياه بقصد الغش والخداع والمكسب السريع دون وجه حق.



وتم فحص تلك اللحوم المحقونة من قبل الطب البيطري، وأثبت الفحص عن عدم صلاحية تلك اللحوم للاستهلاك الآدمي نظرًا لوجود تهتكات في اللحوم وتلف واضح جراء الحقن وتم التحفظ على كمية من الدواجن المحقونة، وبلغ عددها 60 دجاجة كاملة إلى جانب أجزاء وأوراك وصدور محقونة، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم ١٠٥١٣ لسنة ٢٠٢١ جنح كفر الزيات والعرض على النيابة العامة.



وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية فى حديث لـ«الدستور» أن المديرية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق، وتضرب بيد من حديد دائمًا على كل من تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية، لأنه مساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمتاجرة بأمنهم وسلامتهم ودعمهم، حسب تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.

مخللات فاسدة

مخللات فاسدة

مخللات فاسدة

مخللات فاسدة