بـ125 مليون جنيه.. تنفيذ محطة جنوب بورسعيد لتوفير المياه لـ44 ألف فدان

واصلت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أعمال إنشاء وتطوير محطات الصرف فى جميع مواقع العمل والمحافظات، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات القصوى لتوفير المياه اللازمة للزراعات الصيفية وموسم أقصى الاحتياجات، خلال الأيام الحالية، وحل أي مشكلات تواجه المزارعين فى توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية والمستصلحة خاصة التى لا تصل إليها مياه الترع والمصارف.



وتفقد المهندس محمد محمد عبدالعاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، السبت، الأعمال الجارية لتنفيذ محطة جنوب بورسعيد للصرف، والتى تخدم مساحة إجمالية تصل إلى 44 ألف فدان من الأراضي الزراعية والمستصلحة بتكلفة إجمالية قدرها 125 مليون جنيه، بحضور المهندس مرتضى موسى رئيس قطاع محطات الوجه البحري و سيناء، وذلك في إطار خطة تطوير وإنشاء محطات الصرف بمختلف المحافظات لتوفير مياه الرى اللازمة للأراضى الزراعية والتى لا تصل إليها مياه الترع والمصارف.



وأكد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم وضع خطة لتطوير وتحديث كافة المحطات ومتابعة أعمال محطة بحر البقر السلام وهى تحت الإنشاء، بالإضافة إلى متابعة خطوط التغذية الكهربائية لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة التى لا تصل إليها مياه الترع والمصارف، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية الكهروميكانيكية بالإدارة المركزية للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة .



وأشار عبدالعاطي، إلى المتابعة المستمرة لإزالة أي معوقات تواجه استكمالها، مع تنفيذ منظومة متكاملة للمخازن وخطة الترشيد من خلال الاستعانة بالمكونات وقطع الغيار المحلية، وموقف العمرات بالمحطات واحتياجاتها من التصنيع المحلي بدلا من الاستيراد، بجانب إدخال نواتج الإحلال إلى المخازن للاستفادة من الأجزاء الصالحة منها، والانتهاء من أعمال تجديد لوحات الجهد المنخفض ببعض المحطات.



حضر جولة تفقد المحطات، المهندس خالد الجندي رئيس الإدارة المركزية لمحطات شمال شرق الدلتا، والمهندس مصطفى حافظ مدير عام محطات دمياط وبورسعيد، والمهندس احمد البلاسي مدير إدارة محطات بورسعيد، والمهندس سمير مطاوع مدير أعمال.



يأتى ذلك فى إطار خطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لإنشاء وتطوير محطات الصرف، وتوفير المياه اللازمة للزراعات الصيفية وموسم أقصى الاحتياجات، خلال الأيام الحالية، وحل أي مشكلات تواجه المزارعين فى توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية والمستصلحة .

