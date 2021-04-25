مع تحذيرات «الصحة».. ضوابط العزل المنزلي لحماية المصابين

العزل المنزلي

أرجعت وزارة الصحة الزيادات التي تشهدها مصر في أعداد المصابين بفيروس كورونا هذه الفترة إلى عدم معرفة المواطنين بقواعد العزل المنزلي وبالتالي تنتقل العدوى بين أكثر من شخص، فقال الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل وزارة الصحة والسكان للشؤون الوقائية، إن المواطنين يتوجهون إلى عيادات خاصة أو الحصول على علاج من الصيدلية ويعزلون أنفسهم في المنزل دون معرفة ضوابط العزل أو الحصول على بروتوكول العلاج من وزارة الصحة، معقبا: "الشخص الواحد سينقل العدوى إلى 4 أو 5 أشخاص مخالطين له في المنزل".

“الدستور” تواصلت مع بعض الأطباء لوضع روشتة العزل المنزلي لمرضى كورونا.

ورأى صلاح الدين محمد طبيب عزل، أن مريض العزل المنزلي إذا التزم بتعليمات للطبيب ستمر الإصابة دون تدهور الحالة، موضحًا أن الالتزام بالتعليمات تسرع من شفاء المريض من الفيروس.

وتابع أن أهم النصائح التي يجب أن يلتزم بها مريض كورونا في العزل المنزلي هى تناول طعامًا صحيًا من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين .c وفيتامين e، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة 3 مرات إسبوعيًا على الأقل لأنها ترفع من قدرة جهاز المناعة على مكافحة العدوى مع الالتزام بالعزل في غرفة مفردة وبحمام منفصل إذا أمكن وعدم التعامل من قرب مع أي من أفراد الأسرة والالتزام بالكمامة وقتها وتطهير الغرفة أكثر من مرة في اليوم.



وحددت وزارة الصحة والسكان، ضوابط تعافي حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد، بمرور 10 أيام من بداية ظهور الأعراض على أن يكون آخر 3 أيام دون ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية.

وقال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس بوزارة الصحة والسكان، إن مصابي الفيروس في العزل المنزلي يتبعون البروتوكول العلاجي، وفي حال عدم التحسن يستمرون في أخذ البروتوكول دون الرجوع إلى المستشفى إلا في حالة الوصول إلى مرحلة فشل التنفس، ويصلوا إلى المستشفى في مرحلة متأخرة جدا مما يقلل فرص نجاتهم.



وقالت وسام محمد، صيدلانية: "كورونا في هذه الفترة شديدة الانتشار وتصيب عائلات كاملة ، ولا يجوز إهمال أعراضها ولابد من أخذ العلاح المناسب، وشددت على خطر الوصفات المنزلية على مصاب كورونا قائلة إن بعضها يتفاعل مع العقاقير الدوائية، أو يؤدى إلى رفع ضغط الدم أو ما شابه، فيصعب موقف المريض وتتعقد إمكانية علاجه.

وطالبت المواطنين بضرورة تنظيف وتعقيم وتهوية المتزل يوميًا والتعامل مع أي أعراض علئ أنها إصابة حقيقية، واتباع بروتكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة، مشيرة إلى شراء الكمامات والكحول من مناطق مضمونة و الابتعاد عن استخدام الكمامات زهيدة الأسعار، التى تباع عن طريق باعة متجولين بألوان وأشكال متعددة، لأن ذلك يؤدى إلى انتقال الفيروس، وبالتالى عدم حماية المريض والمخالط على حد سواء، والكحول مجهول المصدر، الذى يشتريه البعض بسعر أقل ويستخدمه بثقة فى تعقيم الأسطح واليدين على الرغم من عدم صلاحيته، فينتقل الفيروس من خلال هذه الأسطح والأيدى.