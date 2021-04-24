محافظ أسوان: توريد 17 ألف طن من الأقماح حتى الآن

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن توريد أكثر من 17 ألف طن حتي الآن من محصول القمح لموسم 2021 في ظل إنتظام عملية التوريد وعدم وجود أي معوقات، موجهاً مسئولي الزراعة والتموين والمطاحن بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الإستلام ، بجانب التيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظاً على المحصول بأعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة.



وشدد محافظ أسوان على أهمية قيام اللجان المختصة بالإستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة وكذا مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع وخاصة أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان والتي شهدت خلال العام الحالة زيادة بنسبة 80 % نظراً لزيادة المساحات المنزرعة من القمح والتى وصلت إلى 104 ألف فدان.

وأشار إلى أن أسوان كانت أول محافظة على مستوى الجمهورية في إطلاق موسم حصاد القمح وذلك نظراً لإرتفاع درجات الحرارة حيث مستهدف توريد 131 ألف طن حتى نهاية موسم الحصاد ستكون موزعة على صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن ، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30 ألف طن ، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، فضلاً عن صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، في حين ستكون هناك تخزين إحتياطى بشون البنك الزراعى بطاقة 5 ألاف طن.

جدير بالذكر كان أعلن اللواء اشرف عطية محافظ أسوان عن إطلاق موسم حصاد القمح، يوم 7 أبريل الماضي، في أول باكورة للذهب الأصفر على مستوى محافظات الجمهورية وذلك نظراً لإرتفاع درجات الحرارة بها وذلك بمنطقة توشكى داخل صومعة تابعة للقطاع الخاص والمؤجرة لشركة مطاحن مصر العليا بسعة تصل لأكثر من 30 ألف طن.

وجه المحافظ تقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز لإستلام الكميات الموردة من القمح بالصوامع والشون وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد الأقماح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بالجودة العالية المطلوبة.