تفاصيل زيارة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لسجن المرج (فيديو)

اللجنة: ما يلقاه نزلاء السجون من رعاية واهتمام يتوافق مع المواثيق الدولية

أجرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، ضمن سلسلة من الزيارات إلى السجون المصرية، زياراتها اليوم السبت إلى سجن المرج العمومي للوقوف على أحوال السجناء وتفقد أوجه الرعاية المقدمة لهم، في ظل تطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تهدف لتأهيلهم ودمجهم مع المجتمع وكذلك أوضاعهم المعيشية والصحية، وذلك لنقل صورة حقيقية عن الرعاية المقدمة للسجناء والرد على الشائعات والافتراءات التى توجه للدولة المصرية.

وتأتي تلك الزيارة التفقدية ترسيخًا لمبدأ الشفافية ولمواجهة الشائعات التي تطلقها قوى الشر عبر السوشيال ميديا والقنوات الإعلامية المعادية، حول طرق معاملة الإنسان داخل السجون، حيث تم بهذه الزيارة وبالبرهان حقيقة ما يلقاه نزلاء السجون على مستوى الجمهورية من رعاية واهتمام على جميع المستويات، والتي تتوافق مع المواثيق الدولية التي تضمن الحفاظ على حقوق السجناء.

وتفقدت اللجنة بداية مبنى الخدمات الاجتماعية والذى يحتوي على عدة مجموعات مقسمة لنشاطات ثقافية ورياضية ونشاط مهنى تأهيلي لإعداد كوادر بشرية والذي احتوى علي مكتبة ملحق بها قاعة صغيرة لعقد المؤتمرات وفصل لمحو الأمية برعاية الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتفقد عدد من السجناء في ملعب خاص بهم للقيام بنشاطاتهم الرياضية.

ثم أجرى الوفد زيارة لعدة مباني خاصة بكل من المخبز ومسجد السجن ومستشفى السجن الذي يحتوى صيدلية وعنبر للمرضى وعيادات خارجية.

وأخيرا تم زيارة مبنى خاص بتلقى السجناء بذويهم وتم التصريح من المسؤولين بأن الزيارة مستمرة مع الأخذ في الاعتبار التدابير الاحترازية الخاصة جانحه كورونا وتم ملاحظة اتساع مبنى الزيارة وأنه جيد التهوية وهناك التزام بالمسافات الآمنة ووجود فواصل كحماية بين السجناء والزائرين.