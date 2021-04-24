حملات تعقيم للميادين والمنشآت الخدمية والحيوية بأسيوط للوقاية من كورونا

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والخاصة والحيوية ودور العبادة ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد ومكاتب البريد والشوارع والميادين بكافة أحياء ومراكز المحافظة.



يأتي هذا بالتنسيق مع وحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة للمناطق الحيوية التى تشهد إقبالاً من المواطنين بمناسبة شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا ومنع نشر العدوى مع تكثيف الأعمال تفعيلاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لتوفير بيئة صحية وآمنة لضمان سلامة المواطنين.

ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والاحياء بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس والعمل المكثف ليلًا ونهارًا في كافة الأنحاء، إضافة إلى نشر الرسائل التوعوية التثقيفية بالمصالح الحكومية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وحفاظًا على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة لافتا الى ترأسه حملات مستمرة لتطهير وتعقيم المنشأت والشوارع والميادين بمختلف احياء ومراكز المحافظة.



ونفذت الوحدات المحلية بحي شرق ومراكز ساحل سليم وابوتيج وابنوب وصدفا حملات مكبرة للتعقيم والتطهير للحد من انشار فيروس كورونا حيث قام حي شرق برئاسة أيمن محروس بأعمال رش وتطهير مبنى مجمع المصالح الحكومية وشوارع الكورنيش والنميس والجمهورية وميدان الحرب والسلام وماكينات الصراف الآلي قامت الوحدة المحلية لمركز ساحل سليم باشراف اسامة سحيم بحملات مكثفة استهدفت الشوارع العامة والمصالح الحكومية ومبنى الوحدة المحلية للمركز ، وشارك تاج جلال رئيس مركز ومدينة ابنوب على الحملات المكثفة بالمركز والتى استهدفت مكاتب البريد والمستشفيات والمبانى الحكومية والمحال والاسواق والمنشات التعليمية والصحية والبنوك ،كما اشرف يسرى كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج على حملات التطهير بقرى المركز كما شارك حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا فى الحملات المكثفة للتطهير والتعقيم والتى استهدفت المصالح الحكومية ودور العبادة ومكاتب البريد والمواقف واماكن المصالح الخدمية بالمركز للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.



وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظا على صحتهم وسلامة أسرهم معلنًا تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".

حملات تطهير المنشأت والشوارع

حملات تطهير المنشأت والشوارع

حملات تطهير المنشأت والشوارع

حملات تطهير المنشأت والشوارع

حملات تطهير المنشأت والشوارع