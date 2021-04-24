إنقاذ طفل 3 شهور من ورم أسفل العمود الفقري بمستشفى بنها

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي من إنقاذ حياة طفل 3 شهور من أبناء محافظة المنوفية لجأت أسرته إلى المستشفى لإجراء جراحة نادرة له لإزالة ورم أسفل العمود الفقري كان يهدد حياة الرضيع، إلا أن المستشفي برئاسة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفي وفرت الإمكانيات اللازمة لستقبال الحالة وجرى إجراء الجراحة ووضع الطفل في الحضانة لاستكمال العلاج.

وقال الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفي بنها الجامعى إن المستشفى استقبلت سيف محمود حامد من مواليد شهر فبراير الماضي بأشمون محافظة المنوفية، حيث يعاني من وجود ورم أسفل العمود الفقري بالنخاع الشوكي ‏ولجأ والده الى إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، حيث لا يوجد أماكن بحضانات الأطفال، مشيرا إلى أنه فور وصول الحالة واستغاثة والده لإنقاذه أعطى تعليماته باستقبال المولود نظرا لحالة الطفل النادرة ومراعاة لظروف والديه.

وأضاف الدخاخني فى تصريحات صحفية أنه عقب استقبال الحالة جرى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء الجراحة لإزالة الورم تحت إشراف الفريق الطبى بقسم جراحة المخ والأعصاب والسماح للطفل بالخروج واستكمال العلاج بالحضانة.

وأكد الدخاخني على جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات النادرة من هذا النوع، مشيرا إلى أن المستشفي تمتلك الكوادر الطبية المؤهلة على أعلى مستوى مشيرا أن الإستجابات السريعة للحالات بالمستشفي تأتي تنفيذا لشعار المستشفيات المواطن أولا.

في سياق متصل، وجه والد الطفل الشكر والتقدير الى ادارة المستشفيات الدكتورعمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات والدكتور محمد شاكر نائب المدير والدكتور محمد المغربى استاذ المخ والاعصاب و رئيس قسم عناية الأطفال والأطقم الطبية والتمريض ومكتب خدمة المواطنين بالمستشفيات برئاسة أماني طلعت علي الإهتمام بالطفل ومتابعته لحظة بلحظة وتوفير اللازم منذ دخوله وحتى استقرار حالته وخروجه بحالة جيدة وعودته لحضن أسرته بخير.