بعد ظهورهم في «الاختيار 2».. تفاصيل أدوار أبرز العناصر الإرهابية

شهدت حلقات مسلسل "الاختيار2" خلال الأيام الماضية، ظهور العديد من الأحداث الهامة التي تمت بداية من عام 2013، ومنها اعتصام رابعة العدوية، وظهور عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم.



ونسرد في هذا التقرير أهم العناصر الإرهابية التي ظهرت بمسلسل الاختيار 2، ودورهم في العمليات الإرهابية.

في اعتصام رابعة ظهر الإخواني محمد كمال، وهو أحد عناصر الجماعة الإرهابية، ويجسد دوره الفنان سامح الصريطي، بينما يتفق مع أحد الشباب على تجهيز عدد كبير من الشباب ليكونوا سندا قويا للجماعة لإحداث فوضى وتخريب بالبلاد.

كما ظهر الإرهابي يحيى موسى، والذي كان يحرض علي القيام بعمليات إرهابية قبل وأثناء الفض، ويحيى قيادي إخواني مطلوب للعدالة وهارب إلى تركيا، ويعتبر العقل المدبر لتفجير الكنائس وسلسة الاغتيالات التي شهدتها مصر من خلال اللجان النوعية التي كان يُشرف عليها.



متهمي انصار بيت المقدس

كما شهد المسلسل ظهور المتهمين، بالتخطيط لاغتيال المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، والمتهمين بقضية أنصار بيت المقدس، ومنهم الإرهابي محمد السيد منصور الطوخي الملقب بـ«أبوعبيدة» وهو مسؤول عن العمليات بالمنطقة المركزية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكانه وقتله في عين شمس بعدما نفذ عدة علميات إرهابية في محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة.

كما شهدت حلقات المسلسل ظهور شخصية الإرهابي محمد بكري هارون، حيث يجسده الفنان إسلام جمال، من خلال مشاهد وثّقت اشتراكه في اعتصام رابعة العدوية المسلح، وتلاه ظهور آخر في الحلقتين الثامنة والتاسعة، أثناء التخطيط والتنفيذ لاغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك.

وضمت القضية المقدم محمد عويس، الذى يجسد شخصيته الفنان أحمد شاكر، مع العناصر الإرهابية للتجهيز لاغتيال المقدم محمد مبروك، مسؤول ملف الإخوان في قطاع الأمن الوطني.

وطلب الإرهابي أبو يوسف من عويس، معلومات عن المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، منها تحركاته، نوع سيارته، مكان سكنه، وخط سيره.

وخلال الحلقات ظهر الإرهابي أحمد عزت ممول عملية اغتيال الشهيد مبروك، والذي ينتمي عزت لعائلة ثرية تعمل في مجال المقاولات وتمتلك سلسلة من التوكيلات التجارية، كان متفوقًا في دراسته، وكان يرغب فى الالتحاق بكلية الألسن، لكن والده أقنعه بالالتحاق بكلية التجارة الخارجية لمساعدته في إدارة مشروعاته.

متهمي قضية التخابر

كما شهدت حلقات المسلسل، دور المتهمة كريمة الصيرفى وأسماء الخطيب في قضية التخابر مع دولة أجنبية، ولقاء المتهمة الأولى مع والدها أمين الصيرفي بالسجن.

خلية الضباط الملتحين

كما ظهر اسم الرائد الملتحي المفصول من جهاز الشرطة، محمد السيد الباكوتشي، في أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، وهو داخل اعتصام رابعة.

وتردد اسم المتهم بقوة بين المتهمين كقائد للخلية الإرهابية الرئيسية التي خططت لاغتيال كل من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، واغتيال الأمير نايف، وفرض نفسه كأحد الأضلاع الهامة وسط الـ6 ضباط الملتحين الذين خططوا للعديد من العمليات الإرهابية بعد اعتناقهم الفكر التكفيري والانضمام لولاية سيناء.



وضمت الخلية التي ظهرت خلال المسلسل، وأشارت التحريات إلى أن خلية "الباكوتشي" ضمت 5 ضباط سابقين، وهم: كريم محمد حمدي (محبوس)، خيرت سامي عبدالمجيد (هارب)، محمد جمال عبدالرحيم (هارب)، إسلام وثام أحمد (هارب)، وحنفي جمال محمود(هارب)، واثنين مدنيين هما علي إبراهيم حسن محمد- دكتور أسنان (محبوس)، عصام محمد العناني- محفظ قرآن (محبوس).