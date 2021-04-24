محافظ كفر الشيخ يتفقد المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الموقف الجديد والموقف القديم، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة وعدم زيادة الأجرة، سواء بالنسبة للسرفيس أو النقل الجماعي وسيارات الأجرة بين المراكز والمحافظات، مشدداً على التزام السائقين والمسافرين بارتداء الكمامات، حفاظا على صحة الركاب، وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور أحمد السماحي المتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء حاتم فايد، مدير عام الإدارة العامة لمشروع سيارات الأجرة بكفر الشيخ، والعميد سامح العزب، وكيل إدارة المرور.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على وضع الملصق الخاص بخط سير السيارة وتعريفة الأجرة على زجاجها، ليكون معلوماً لدى المواطن، وتنظيم وقوف السيارات داخل المواقف بما يضمن سهولة حركة المواطنين ودخول وخروج السيارات، كما قرر سحب رخصة سيارة نصف نقل وجدها تمر داخل الموقف الجديد بين سيارات الأجرة، كما وجه المحافظ بتخصيص سيارة إسعاف للتواجد بالموقف، وسيارة خاصة بإدارة المواقف لمتابعة أي حالات طوارئ.

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أنه بعد رفع اسعار البنزين"80.92.95" وفي ضوء ما جاء من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فلن يتم رفع أي من تسعيرة الأجرة للسرفيس والنقل الجماعي والأجرة على جميع الخطوط، موجهاً إدارة المرور بتنظيم حملات على جميع الطرق وفي المواقف لمراقبة تعريفة الاجرة والتأكيد مشددا على جميع السائقين بوضع الملصق الخاص بخط سير السيارة وتعريفة الاجرة على زجاج السيارة.

وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن المحافظ بالاتفاق مع مدير الأمن سيتم القيام بحملات مرورية على جميع الطرق وفي المواقف لمراقبة تعريفة الاجرة والتأكيد مشددا على جميع السائقين بوضع الملصق الخاص بخط سير السيارة وتعريفة الاجرة على زجاج السيارة

وأشار المتحدث الرسمي للمحافظة بأن الزيادة التي تطرأ على اسعار المواد البترولية هي متعلقة بالأسعار العالمية ويتم مراجعتها كل فترة زمنية، لافتا أنه لم تطرأ اي زيادة على اسعار السولار والمازوت.

وأهاب المتحدث الرسمي للمحافظة بالمواطنين بالابلاغ الفورى عن أي سائق يستغل هذه الظروف ويقوم برفع اي زيادة على تعريفة الاجرة على اي خط من خطوط السير.