السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة

محافظ كفر الشيخ يتفقد
محافظ كفر الشيخ يتفقد المواقف

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الموقف الجديد والموقف القديم، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة وعدم زيادة الأجرة، سواء بالنسبة للسرفيس أو النقل الجماعي وسيارات الأجرة بين المراكز والمحافظات، مشدداً على التزام السائقين والمسافرين بارتداء الكمامات، حفاظا على صحة الركاب، وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور أحمد السماحي المتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء حاتم فايد، مدير عام الإدارة العامة لمشروع سيارات الأجرة بكفر الشيخ، والعميد سامح العزب، وكيل إدارة المرور.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على وضع الملصق الخاص بخط سير السيارة وتعريفة الأجرة على زجاجها، ليكون معلوماً لدى المواطن، وتنظيم وقوف السيارات داخل المواقف بما يضمن سهولة حركة المواطنين ودخول وخروج السيارات، كما قرر سحب رخصة سيارة نصف نقل وجدها تمر داخل الموقف الجديد بين سيارات الأجرة، كما وجه المحافظ بتخصيص سيارة إسعاف للتواجد بالموقف، وسيارة خاصة بإدارة المواقف لمتابعة أي حالات طوارئ.

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أنه بعد رفع اسعار البنزين"80.92.95" وفي ضوء ما جاء من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فلن يتم رفع أي من تسعيرة الأجرة للسرفيس والنقل الجماعي والأجرة على جميع الخطوط، موجهاً إدارة المرور بتنظيم حملات على جميع الطرق وفي المواقف لمراقبة تعريفة الاجرة والتأكيد مشددا على جميع السائقين بوضع الملصق الخاص بخط سير السيارة وتعريفة الاجرة على زجاج السيارة.

وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن المحافظ بالاتفاق مع مدير الأمن سيتم القيام بحملات مرورية على جميع الطرق وفي المواقف لمراقبة تعريفة الاجرة والتأكيد مشددا على جميع السائقين بوضع الملصق الخاص بخط سير السيارة وتعريفة الاجرة على زجاج السيارة
وأشار المتحدث الرسمي للمحافظة بأن الزيادة التي تطرأ على اسعار المواد البترولية هي متعلقة بالأسعار العالمية ويتم مراجعتها كل فترة زمنية، لافتا أنه لم تطرأ اي زيادة على اسعار السولار والمازوت.

وأهاب المتحدث الرسمي للمحافظة بالمواطنين بالابلاغ الفورى عن أي سائق يستغل هذه الظروف ويقوم برفع اي زيادة على تعريفة الاجرة على اي خط من خطوط السير.

كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين أحمد السماحي الموقف تعريفة

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: زيادات كبيرة في أعداد إصابات كورونا.. و47% من أسرّة الرعاية شاغرة

ما هو دعاء يوم 12 من رمضان 2021| أدعية اليوم الثاني عشر 1442

«الصحة»: إغلاق المحال التجارية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام محمود علاء وعبدالغنى

حقيقة تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عامًا

«تاج الدين»: مستعدون للموجة الثالثة من كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكذوبة الدفاعات الإسرائيلية

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «١-٣»

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يكتب : إنهم السادة يا سادة.. الإمام الشافعي

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

«التعاون الإسلامي» تؤكد موقفها الداعم للانتخابات الفلسطينية

المنسق الأممي بالشرق الأوسط: نعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع بالقدس وغزة

واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في القدس