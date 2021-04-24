السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: استئناف الطيران بين مصر وروسيا ينعش السوق السياحي

النائب سامى سوس
النائب سامى سوس

رحب النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، بالتوافق المصري الروسي بشأن استئناف حركة الطيران كاملة بين مطارات البلدين وخاصة شرم الشيخ والغردقة، مضيفا أن عودة السياحة الروسية إلى مصر سيكون لها أهمية كبيرة وايجابية قوية على الاقتصاد المصري.

وأوضح سوس، في بيان له اليوم، أن السياحة الروسية ستساهم في إنعاش السوق السياحي في مصر نظرا لأهميتها القوية  لجميع المعالم  السياحية المصرية والنسبة الكبيرة التي تأتي لزيارتها مما يحقق إيرادات عالية، فضلا عن أن رجوع السياحة تؤكد ثقة الجانب الروسي والعالمي في الإجراءات الاحترازية المطبقة في مصر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن كل المنشآت السياحية والفندقية بشرم الشيخ والغردقة جاهزة لاستقبال السياح الروس خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن روسيا تعد من أكبر الدول المصدرة للسياحة إلى مصر وستحدث تنشيطًا كبيراً في المدن الساحلية وعودة آلاف العمال الذين تضرروا نتيجة أزمة كورونا.
 

وأشاد النائب بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بدورة في تنشيط  قطاعى السياحة والطيران والحفاظ على العاملين خلال الفترة الماضية، فضلا عن جهده لاستئناف حركة الطيران الكاملة.

 

وكان قد تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح امس الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الاطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.

وأعرب الرئيس السيسي من جانبه بالترحيب باستئناف حركة الطيران بين البلدين معرباً عن التطلع أن يمثل ذلك القرار قوة دفع فعالة في اتجاه مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ويعزز من حركة الافراد والوفود السياحية المتبادلة بينهما.

من جهته؛ أعرب الرئيس الروسي عن حرص بلاده على تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر، مشيداً بالشراكة الممتدة بين البلدين الصديقين، وبالإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، ومؤكداً أن روسيا تعول على دور مصر المحوري في استقرار محيطها الإقليمي بأسره.

تنشيط قطاعى السياحة والطيران انعاش السوق السياحي الروسية استئناف حركة الطيران شرم الشيخ والغردقة

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