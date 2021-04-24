النيابة تقرر ضبط سائق سيارة نقل تسبب فى مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة بالشرقية

قررت نيابة مركز بلبيس العامة، بمحافظة الشرقية، ضبط وإحضار سائق السيارة النقل، بعد هروبه فى واقعة مصرع 7 أشخاص من عائلة واحدة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

و كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكى، بطريق القاهرة الأوسط بعد مصنع 200 الحربى، بدائرة مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكى، وانقلاب السيارة النقل، وأسفر الحادث عن مصرع سبعة أشخاص ، كانوا يستقلون السيارة الملاكى، جميعهم من عائلة واحدة .

و تبين أن الضحايا هم كل من " مصطفى عادل لطفى " 39 سنة مقيم الساحل القاهرة، و" شقيقه " أحمد" 35 سنة و " طارق إبراهيم توفيق" 61 سنة و " إيهاب فوزى عبد العزيز" 47 سنة، و" ياسمين هشام محمد " 27 سنة و" طفلين عمرها 5 و3 سنوات.

و لاذ قائد السيارة النقل بالفرار، من مكان الحادث، وتم الاستعانة بقوات الإنقاذ بقسم الحماية المدنية، لانتشال الجثث من السيارة الملاكى، بعد انقلاب السيارة النقل أعلاها.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، و رفع أثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة، والتى قامت بإجراء المعاينة اللازمة وصرحت بالدفن بعد تسليم الجثامين لذويهم .

وفى سياق متصل، أصيبت طفلة عمرها عامين، من محافظة الشرقية، باشتباه مابعد الارتجاج بالمخ، بعد سقوطها من أعلى الطابق الثاني من منزلها الكائن بمركز كفر صقر، وتم تحويلها من مستشفى كفر صقر المركزى إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لعدم استقرار حالتها الصحية.