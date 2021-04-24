خدمات طبية وعلاجية لـ 638 ألف سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة بالمنيا

تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا أن إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات الطبية خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 638 الف و738 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة مشيرا الى استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى فى الدم وإجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التى تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.

وأشار خليل إلى أن مديرية الصحة تقوم بتنظيم العديد من القوافل الطبية لجميع القري بالمحافظة وذلك ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة والمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وهي المبادرة التي تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

مبادرة دعم صحة المرأة بالمنيا