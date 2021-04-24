السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نور بازرباشي.. فنانة تشكيلية تطلق مبادرة «الفن في كل مكان» (صور)

نور بازرباشي
نور بازرباشي

شابة تهتم بالفن في الوقت الذي لم يهتم به الكثيرين، آمنت بموهبتها ورسالتها وقررت نشرها في أنحاء العالم، هذه هى الرسامة"نور بازرباشي". 

نور بازرباشي


تخرجت بازرباشي من كلية الفنون الجميلة عام ٢٠١١، وتقول لـ"الدستور": استطعت أن أحول اللوحات الفنية إلى أزياء، وهذه فكرة جديدة في عالم الفنون التشكيلية، لتكون هذه بمثابة خطوة أولى نحو توسيع نطاق التعامل مع الفنون التشكيلية، حيث طبقت فكرتي على مجموعة خاصة من الملابس والقبعات التي أطلقت العنان أخيراً، لتصاميمها المتنوعة، التي تحمل رسوماً مختلفة مستوحاة من طبيعة المجتمع المحلي والعربي، حيث لقيت أزيائي صدى واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، بينما صفق لي الجمهور على اتساع مدى المنطقة العربية بأكملها."

نور بازرباشي

أطلقت نور مبادرة (الفن في كل مكان) وهي مبادرة فنية حققت إنتشار عالمي واسع في جميع أنحاء العالم، وأطلقت مجموعتها الأخيرة والتي حملت الطابع الفني حيث أنها بدأت مبادرتها من منطلق أن الفن لا يجب أن يكون على جدران المنازل فقط بل يمكن للفن أيضا أن يرتدى ويظهر للعامة في كل مكان.

واحتوت المجموعة على تصاميم مختلفة من القبعات والشنط والفساتين والتي حملت الرسومات الفنية اليدوية مما لفت نظر عشاق الفن حول العالم والذين تهافتوا لشراء التصاميم من مختلف أنحاء العالم.

نور بازرباشي

وتابعت:"اللي ميزني أيضا كنت بجمع قمصان وفساتين وعباءات وقبعات وحقائب وكنت بزينها بألوان ورسومات يدوية مختلفة، تعكس طبيعة المدارس الفنية التي تدرس الفنون التشكيلية، لتأتي هذه الأزياء لتزيد من صقل موهبتي في الرسم، وشاركت في العديد من المعارض الفنية، حيث كان أول معرض فردي لي تحت عنوان «أفكار غير مكتوبة» في عام 2012، كما شاركت في عدة معارض جماعية منها معرض «غاليري 76 جميرا»، ومعرض«إيريس نوير» عام 2013."
وعن الصعوبات التي واجهتها؛ قالت إن هناك الكثير من الناس الذين يتهمونها بالفشل وعدم الجدوى مما تفعله ما، ولكن لم يضعفها ذلك بل خلق منها شخص ناجح. 

نور بازرباشي فنانة تشكيلية فنون تشكيلية فن تشكيلى

الأكثر قراءة

السيسي: الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفا صعبة مثل مصر

الرئيس السيسي يبحث مع الشيخ محمد بن زايد ملف سد النهضة

«الكفن أمام القبر».. الباز يوجه رسالة لمحمد رمضان بعد وفاة أشرف أبو اليسر

وكيل محمود علاء ينفي رحيله عن الزمالك

تكليف رئاسي بالحصول على أكبر كمية من لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة

وزيرة الصحة: زيادات كبيرة في أعداد إصابات كورونا.. و47% من أسرّة الرعاية شاغرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر تكتب: «القاهرة: كابول».. عن الموهبة والإتقان

ماجد حبته

الدفاعات «الورقية» الإسرائيلية

مؤمن المحمدي

الشعب يريد يفهم يا عميد

خالد الطوخي

خالد الطوخى يكتب: خروج مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية.. إنجاز يستحق الإشادة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يدعو إلى الهدوء بعد مواجهات واسعة في القدس

«التعاون الإسلامي» تؤكد موقفها الداعم للانتخابات الفلسطينية

المنسق الأممي بالشرق الأوسط: نعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع بالقدس وغزة