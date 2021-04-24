نور بازرباشي.. فنانة تشكيلية تطلق مبادرة «الفن في كل مكان» (صور)

شابة تهتم بالفن في الوقت الذي لم يهتم به الكثيرين، آمنت بموهبتها ورسالتها وقررت نشرها في أنحاء العالم، هذه هى الرسامة"نور بازرباشي".

نور بازرباشي



تخرجت بازرباشي من كلية الفنون الجميلة عام ٢٠١١، وتقول لـ"الدستور": استطعت أن أحول اللوحات الفنية إلى أزياء، وهذه فكرة جديدة في عالم الفنون التشكيلية، لتكون هذه بمثابة خطوة أولى نحو توسيع نطاق التعامل مع الفنون التشكيلية، حيث طبقت فكرتي على مجموعة خاصة من الملابس والقبعات التي أطلقت العنان أخيراً، لتصاميمها المتنوعة، التي تحمل رسوماً مختلفة مستوحاة من طبيعة المجتمع المحلي والعربي، حيث لقيت أزيائي صدى واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، بينما صفق لي الجمهور على اتساع مدى المنطقة العربية بأكملها."

نور بازرباشي

أطلقت نور مبادرة (الفن في كل مكان) وهي مبادرة فنية حققت إنتشار عالمي واسع في جميع أنحاء العالم، وأطلقت مجموعتها الأخيرة والتي حملت الطابع الفني حيث أنها بدأت مبادرتها من منطلق أن الفن لا يجب أن يكون على جدران المنازل فقط بل يمكن للفن أيضا أن يرتدى ويظهر للعامة في كل مكان.

واحتوت المجموعة على تصاميم مختلفة من القبعات والشنط والفساتين والتي حملت الرسومات الفنية اليدوية مما لفت نظر عشاق الفن حول العالم والذين تهافتوا لشراء التصاميم من مختلف أنحاء العالم.

نور بازرباشي

وتابعت:"اللي ميزني أيضا كنت بجمع قمصان وفساتين وعباءات وقبعات وحقائب وكنت بزينها بألوان ورسومات يدوية مختلفة، تعكس طبيعة المدارس الفنية التي تدرس الفنون التشكيلية، لتأتي هذه الأزياء لتزيد من صقل موهبتي في الرسم، وشاركت في العديد من المعارض الفنية، حيث كان أول معرض فردي لي تحت عنوان «أفكار غير مكتوبة» في عام 2012، كما شاركت في عدة معارض جماعية منها معرض «غاليري 76 جميرا»، ومعرض«إيريس نوير» عام 2013."

وعن الصعوبات التي واجهتها؛ قالت إن هناك الكثير من الناس الذين يتهمونها بالفشل وعدم الجدوى مما تفعله ما، ولكن لم يضعفها ذلك بل خلق منها شخص ناجح.