صالون عبد الناصر هلال الثقافي يعد مؤتمرا عن  شاكر عبد الحميد.. الناقد والمترجم والإنسان

يقيم صالون عبدالناصر هلال الثقافي مؤتمرا حول الناقد والأكاديمي الراحل الدكتور شاكر عبدالحميد، وذلك في ٢٠ يونيو ٢٠٢١ لمدة ثلاثة أيام يتناول فيها إنتاج الراحل الكبير في مجال النقد والترجمة بالإضافة الى شهادات أصدقائه وزملائه ومحبيه.

يذكر ان الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان (20 يونيو 1952 - 18 مارس 2021) وزير الثقافة المصرية الأسبق. ولد في أسيوط بصعيد مصر، عمل أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة، ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزوري في ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصرية. توفي بعد أسبوع من إصابته بفيروس كورونا المستجد

ومن أعماله

المرض العقلى والإبداع الأدبي، دراسة نشرت بمجلة عالم الفكر بالكويت، المجلد الثامن عشر العدد الأول 1987

الفروق الارتقائية في أداء الأطفال على الرسم الموجه والرسم الحر (دراسة ارتقائية عن الأطفال ما بين سن 3ـ12 سنة) بحث قدم إلى المؤتمر الرابع لعلم النفس في مصرـ القاهرة: كلية الآداب ـ جامعة عيد شمس 1988م.

العلاقات بين الرسم والإبداع (دراسة ارتقائية على الأطفال من سن 3ـ12 سنة) بحث قدم إلى المؤتمر السنوي الأول للطفل المصري.. تنشئته ورعايته ـ القاهرة: مركز دراسات الطفولة بجامعة عين شمس 1988م.

دراسة الخصائص ارتقائية لمراحل الطفولة المختلفة وخصوصًا ما يتعلق منها بعمليات الارتقاء في الإبداع والذكاء، في: شاكر عبد الحميد (محرر)، الطفولة والإبداع، الأجزاء الثلاثة الأولى، الكويت ـ الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 1989م.

دراسة تحليل مضمون رسومات الأطفال من خلال اللون ـ الشكل ـ عدد الأشكال … الخ، لمعرفة مظاهر التقدم التي تطرأ على أشكال التعبير بوجه عام، في: شاكر عبد الحميد (محرر)، الطفولة والإبداع، الجزء الرابع، الكويت ـ الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 1989م.

التفكير المنطقى وعلاقته بنشاط الرسم لدى الأطفال في (مجلة علم النفس) العدد 1989م ـ 13,1 (بالاشتراك).

العلاقة بين حب الاستطلاع والإبداع في المرحلة الابتدائية ـ دراسة مقارنة بين الجنسين.