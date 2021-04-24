علاء عرفة «باد بوي» جديد في الدراما الرمضانية

بعد مرور عشر حلقات من مسلسل "ضل راجل" من بطولة النجم ياسر جلال، لفت الفنان الشاب علاء عرفة الأنظار الذي قدم شخصية الباد بوي، وهو الشاب الغني المستهتر الذي ليس لديه مشكلة في التلاعب ببنات الآخرين، دائم على شرب الخمر ودائما ما يتحاكم بأمواله واصدقائه الاغنياء في محاولة اي خطا يقومون به، وقد قدم علاء الشخصية بشكل بارق وملفت للأنظار مما جعله حديث السوشيال ميديا بعد عرض المسلسل.

وشهدت حلقة أمس أحداثا متلاحقة بعدما ظهرت الطبيبة المعالجة لشهد ابنة ياسر جلال وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة اللبنانية نور حيث ذهبت إلى منزل جلال من أجل الاطمئنان على ابنته ومحاولة الحديث معها على من فعل ذلك بينما كشفت له الطبيبة على أن هنا أشخاص حاولوا أن يدخلوا غرفة العناية المركزة في المستشفى وقتل شهد وتهديدها، إضافة إلى ذلك كشفت شهد في نهاية الحلقة التاسعة أنها متزوجة ولم تفعل شئ خاطئ بل كل ما فعلته هو الزواج سرا من أحد الشباب.

وتدور أحداث المسلسل حول جلال، الأب الذي تنقلب حياته بعد إصابة ابنته شهد في حادث عنف تنقل على إثره للمستشفى، فتساعده الطبيبة ملك التي يقودها حسها الإنساني لتقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته.

ويعرض العمل على شبكة قنوات تليفزيون الحياة، حيث تكون الحلقة الأساسية في تمام الساعة 11:30 مساء يوميًا خلال شهر رمضان، بينما تعاد في تمام الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، كما تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة في تمام الساعة 4:45 مساء.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وعلاء عرفة، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.