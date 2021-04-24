إصابة طفلة عمرها عامين بعد سقوطها من الطابق الثانى بالشرقية

أصيبت طفلة عمرها عامين، من محافظة الشرقية، باشتباه مابعد الارتجاج بالمخ ، بعد سقوطها من أعلى الطابق الثاني من منزلها الكائن بمركز كفر صقر ، و تم تحويلها من مستشفى كفر صقر المركزى إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لعدم استقرار حالتها الصحية .

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول " نور س أ "عامين، من قرية أبو الشقوق، دائرة المركز، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تحويل الحالة إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

و تبين سقوط الطفلة من الطابق الثاني بمنزلها بقرية أبو الشقوق دائرة مركز كفر صقر، و تم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل، كان حادث قد وقع أسفر عنه إصابة 10 عمال فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية بطريق "الصالحية الجديدة - الصالحية القديمة"، و تم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة.

و تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مستشفى الصالحية، بوقوع حادث تصادم انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، بطريق الصالحية الجديدة - الصالحية القديمة :، بمحافظة الشرقية، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الصالحية الجديدة لموقع الحادث، وتبين أن الحادث قد أسفر عنه إصابة 10 من عمال اليومية، ممن كانوا يستقلون السيارة، و تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، والإسعافات الأولية اللازمة لحالتهم.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق مرة أخرى.