السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بيطرى البحر الأحمر: تحصين 5900 رأس أغنام و2380 بقرى ضد الجلد العقدى

حملة تحصين الأغنام
حملة تحصين الأغنام والماشية بالبحرالاحمر

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، استمرار حملات التطيعم للأغنام والأبقار، بنطاق مدن المحافظة، وذلك ضمن حملة التطعيم ضد الجلد العقدي، والتي بدأت أعمالها بداية من أبريل الجاري.

وقال الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بالبحر الأحمر، إنه تم تحصين عدد 5900 رأس ماعز وغنم و2380 رأس ماشية مختلفة، ضد مرض الجلد العقدى منذ بدء الحملة والتى تستمر على مدار شهر بمختلف مدن المحافظة، مشيرًا إلى أن مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر أطلقت الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك وفقا لخطة التحصين المعلن عنها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف مدير الطب البيطري في بيان له اليوم، أن مرض الجلد العقدي يعد من أخطر الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والتي تعد كإحدى دعائم الاقتصاد القومي والوطني.

بيطري البحر الأحمر يناشد المواطنين بالمحافظة على تحصين الماشية والأغنام

وناشد مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر جميع مربي الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي، لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى، لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية والاقتصاد القومي، وسرعة التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية بكل مدن البحر الأحمر.

وأوضح سلمى أن التحصين ضد الجلد القعدي في الحملة يتم تصحيل رسوم مادية له بمقابل 10 جنيه للماشية و5.57 قرش للماعز والغنم.

وأشار مدير الطب البيطري، إلى أن أعمال التحصين مستمرة فى مدن مرسى علم وحلايب وشلاتين على نفقة الجهاز التنفيذى التابع لوزارة الزراعة مجانًا، وذلك حرصا من الوزارة على تخفيف العبء على أهالى جنوب محافظة البحر الأحمر والحفاظ على الثروة الحيوانية، لما لها من أهمية واهتمام حكومي، ومنع انتشار الأمراض ووقاية المربين ورأس مالهم من الماشية والأغنام.

وزارة الزراعة الطب البيطري محافظة البحر الأحمر مواطنين مديرية الطب البيطرى تحصين حملة التطعيم رأس الأبقار الماشية الأمراض الثروة الحيوانية الجلد العقدي

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: زيادات كبيرة في أعداد إصابات كورونا.. و47% من أسرّة الرعاية شاغرة

ما هو دعاء يوم 12 من رمضان 2021| أدعية اليوم الثاني عشر 1442

«الصحة»: إغلاق المحال التجارية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام محمود علاء وعبدالغنى

حقيقة تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عامًا

«تاج الدين»: مستعدون للموجة الثالثة من كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكذوبة الدفاعات الإسرائيلية

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «١-٣»

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يكتب : إنهم السادة يا سادة.. الإمام الشافعي

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

«التعاون الإسلامي» تؤكد موقفها الداعم للانتخابات الفلسطينية

المنسق الأممي بالشرق الأوسط: نعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع بالقدس وغزة

واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في القدس