بيطرى البحر الأحمر: تحصين 5900 رأس أغنام و2380 بقرى ضد الجلد العقدى

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، استمرار حملات التطيعم للأغنام والأبقار، بنطاق مدن المحافظة، وذلك ضمن حملة التطعيم ضد الجلد العقدي، والتي بدأت أعمالها بداية من أبريل الجاري.

وقال الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بالبحر الأحمر، إنه تم تحصين عدد 5900 رأس ماعز وغنم و2380 رأس ماشية مختلفة، ضد مرض الجلد العقدى منذ بدء الحملة والتى تستمر على مدار شهر بمختلف مدن المحافظة، مشيرًا إلى أن مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر أطلقت الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك وفقا لخطة التحصين المعلن عنها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف مدير الطب البيطري في بيان له اليوم، أن مرض الجلد العقدي يعد من أخطر الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والتي تعد كإحدى دعائم الاقتصاد القومي والوطني.

بيطري البحر الأحمر يناشد المواطنين بالمحافظة على تحصين الماشية والأغنام

وناشد مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر جميع مربي الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي، لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى، لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية والاقتصاد القومي، وسرعة التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية بكل مدن البحر الأحمر.

وأوضح سلمى أن التحصين ضد الجلد القعدي في الحملة يتم تصحيل رسوم مادية له بمقابل 10 جنيه للماشية و5.57 قرش للماعز والغنم.

وأشار مدير الطب البيطري، إلى أن أعمال التحصين مستمرة فى مدن مرسى علم وحلايب وشلاتين على نفقة الجهاز التنفيذى التابع لوزارة الزراعة مجانًا، وذلك حرصا من الوزارة على تخفيف العبء على أهالى جنوب محافظة البحر الأحمر والحفاظ على الثروة الحيوانية، لما لها من أهمية واهتمام حكومي، ومنع انتشار الأمراض ووقاية المربين ورأس مالهم من الماشية والأغنام.